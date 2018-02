La BC des Grisons enregistre une hausse des résultats et du dividende en 2017

Zurich (awp) - La Banque cantonale des Grisons (GKB) a enregistré en 2017 un bénéfice net en hausse de 7% à 180,3 mio CHF. Le conseil d'administration proposera un dividende en progression de deux francs à 40 CHF, indique vendredi l'établissement.Durant la période sous revue, le résultat d'exploitation s'est arrondi de presque un quart (+24,8%) à 195,3 mio CHF et le bénéfice avant les réserves et hors minoritaires s'est inscrit à 197,9 mio, soit un gain de 12,5%. "Il s'agit du meilleur résultat opérationnel jamais réalisé", affirme la banque.Les recettes dégagées par les activités de taux d'intérêt ont évolué à 254,3 mio (+6,1%), les activités de commissions et services à 93,7 mio CHF (+4,3%) et celles générées par la rubrique "autres" ont aussi avancé. Les charges d'exploitation ont reculé pour leur part de 2,4%.Au niveau du bilan, les prêts à la clientèle ont augmenté de 5,4%, tandis que les avoirs des clients ont pris 6,6%.Pour 2018, la Banque cantonale des Grisons prévoit également de bons résultats. Les prêts à la clientèle devraient prendre 400 mio et le flux d'argent nouveau 450 mio CHF.lk/al(AWP / 09.02.2018 07h50)