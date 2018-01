La BCJ revendique un bénéfice record pour 2017, dividende relevé

(développement)Genève (awp) - La Banque cantonale du Jura (BCJ) a bouclé 2017 sur des résultats records, qui vont profiter aux actionnaires. Toutes les lignes de métier ont enregistré des hausses marquées des recettes, alors que les charges n'ont que modérément gonflé, précise mardi l'établissement jurassien. La direction table pour l'exercice en cours sur une légère baisse des résultats.L'année dernière, le bénéfice net s'est étoffé de 8,9% sur un an à 9,6 mio CHF. Cette performance a poussé le conseil d'administration à proposer un relèvement du dividende à 5,5 mio CHF, contre 5,4 mio l'année précédente. Il s'agit de la rémunération la plus élevée jamais versée par la banque, précise le communiqué. L'assemblée générale du 26 avril devra encore donner son feu vert.Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont permis de réaliser un résultat net en hausse de 6,7% à 32,1 mio CHF, grâce à l'augmentation du volume d'affaires. La gestion de fortune n'est pas en reste, puisque le produit des opérations de commissions et de prestations de services a progressé de 4,9% à 9,4 mio. La bonne tenue des marchés financiers a porté cette activité.Les opérations de négoce ont généré des recettes de 4,8 mio CHF, ce qui représente une envolée de 13,6%. Cette forte progression est imputable au négoce sur devises et au résultat du portefeuille titres de la BCJ. Les autres résultats ordinaires ont atteint 349'153 CHF (+5,3%).Les charges ont pris 1,3% à 26,6 mio, alourdies principalement par les frais relatifs à la numérisation des activités bancaires.La BCJ a amélioré clairement sa rentabilité, en témoigne un résultat opérationnel en augmentation de 6,2% à 17,5 mio CHF.La somme au bilan a franchi pour la première fois la barre des 3 mrd CHF, au bénéfice d'une poussée de 3,4%. Les avances à la clientèle ont augmenté de 5,6% à 2,5 mrd CHF, dont 2,18 mrd de créances hypothécaires (+5,4%). Les dépôts clientèle se sont fixés à 1,86 mrd, ce qui représente une avancée de 4,1%.Pour 2018, la banque s'attend à une légère baisse de ses résultats par rapport au bénéfice record de 2017, en raison de l'augmentation des coûts informatiques liés à la numérisation ainsi que la pression sur les marges d'intérêts.fr/al(AWP / 30.01.2018 08h20)