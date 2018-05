La BKB devient le septième émetteur de la plateforme deritrade de Vontobel

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Bâle (BKB) a conclu avec Vontobel un partenariat de distribution technologique pour les produits d'investissement structurés. Alors que l'offre de ce type de produits augmente pour la clientèle helvétique, la BKB va devenir le septième émetteur utilisant la plateforme de distribution multi-émetteur (MIP) deritrade de l'établissement zurichois, se félicite ce dernier mercredi dans un communiqué.Ce partenariat de distribution, dont l'entrée en force est attendue pour juillet, est le premier de ce type, souligne Vontobel, dans la mesure où il permet à un tiers de proposer ses solutions d'investissement basées sur deritrade sous sa propre marque. Jusqu'ici, la BKB figurait parmi les "nombreuses banques suisses" offrant l'accès à deritrade à leurs conseillers à la clientèle.Avec sa plateforme MIP deritrade, la banque privée zurichoise se targue de disposer du premier réseau de distribution numérique de produits structurés en Suisse et revendique parmi ses utilisateurs plus de 60 établissements bancaires, 500 gestionnaires de fortune et 4000 utilisateurs au total."En plus de servir notre base existante de clients, le fait de devenir émetteur sur la MIP deritrade va élargir notre marché-cible de potentiels acheteurs de nos produits d'investissement structurés", estime Luca Pertoldi, membre de la direction de la BKB en charge de la distribution pour la clientèle commerciale, cité dans le communiqué.Et d'ajouter que le partenariat permet à l'établissement cantonal de garantir "les standards les plus élevés en termes de vitesse et de qualité", sans avoir à effectuer des investissements supplémentaires dans son infrastructure informatique.buc/jh(AWP / 30.05.2018 11h01)