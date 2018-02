La BNS conclut un accord de swap avec la Banque de Corée

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) et son homologue coréenne ont convenu de parapher le 20 février à Zurich un accord de swap bilatéral, indique vendredi l'institut d'émission dans un bref communiqué. Le document devra porter les signatures du président de la direction générale de la BNS Thomas Jordan et du gouverneur de la Banque de Corée Juyeol Lee.L'accord autorisera l'achat et le rachat de devises entre les deux banques centrales, à hauteur de 11'200 milliards de wons coréens, ou 10 milliards de francs.jh/fr(AWP / 09.02.2018 09h34)