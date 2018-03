La BNS confirme son gigantesque bénéfice net de 54,4 mrd en 2017

Berne (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a confirmé lundi avoir dégagé l'année dernière un bénéfice net de 54,4 mrd CHF, après 24,5 mrd l'exercice précédent. L'institut d'émission a notamment profité de ses positions en monnaies étrangères qui ont porté ses résultats.La banque centrale helvétique, qui avait déjà dévoilé début janvier sa performance financière, a affiné ses chiffres, faisant notamment état d'un résultat brut de 54,8 mrd CHF en 2017, après 24,9 mrd en 2016.Cette envolée des résultats a été rendue possible par les gains sur ses positions en devises étrangères, amassées pour défendre le franc, qui ont atteint 49,7 mrd, contre 19,4 mrd l'exercice précédent. Les avoir détenus en francs ont également soutenu la performance financière de la BNS, avec un résultat en forte progression de 27,6% à 2 mrd, a-t-elle détaillé dans un communiqué.Les stocks d'or de la BNS ont par contre généré de gains inférieurs à l'année précédente, avec un repli de 21,4% à 3,1 mrd CHF.L'institut d'émission a également confirmé verser un dividende de 15 CHF par action et distribuer au total 2 mrd CHF, dont un tiers revient à la Confédération et deux tiers aux cantons.al/(AWP / 05.03.2018 07h55)