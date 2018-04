La BNS juge la situation sur le marché des devises encore fragile

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) juge la situation sur le marché des devises encore fragile malgré l'accalmie intervenue ces derniers temps. "C'est naturellement réjouissant que le marché des devises se soit détendu et ne se laisse pas influencer par les agitations des marchés actions", a souligné Dewet Moser, membre suppléant du directoire de la BNS.L'évolution du cours du franc jusqu'ici montre que les répercussions des turbulences boursières restent limitées. Toutefois, l'histoire nous apprend que les marchés peut se renverser de manière soudaine, souligne M. Moser. Il est important que la BNS puisse analyser précisément la situation et reste attentive.Andréa Maechler, membre du directoire, a quant à elle fourni sa vision du futur numérique, en évoquant les nombreuses nouvelles monnaies numériques et les fonctions fondamentales qu'elles doivent remplir (moyen d'échange, confiance...) pour pouvoir être acceptées comme de l'argent. A cet égard, les cryptomonnaies ne sont "pas comparables avec de l'argent" et ne sont pas une "véritable concurrence pour les monnaies classiques".La technologie des chaînes de blocs ou Distributed Ledger Technology (DLT) a du potentiel, par exemple dans les systèmes de paiements. "Toutefois, la technologie doit faire ses preuves dans la pratique. Les solutions basées sur le DLT doivent être non seulement efficaces, mais également ne présenter aucun risque systémique pour l'infrastructure financière", a souligné Mme Maechler.Les acteurs privés sont mieux placés pour répondre aux besoins des clients dans le système de paiement sans numéraire. "La répartition des rôles entre la banque centrale, comme banque des banques et les banques commerciales, comme intermédiaires vers les clients finaux, a fait ses preuves", a souligné Mme Maechler. "Pour être efficace, le trafic des paiements sans numéraire n'a pas besoin d'une monnaie numérique de banque centrale à l'usage du grand public".ol/fr(AWP / 05.04.2018 18h30)