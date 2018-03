La BNS revoit à la baisse ses prévisions d'inflation annuelle

(développement)Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a revu jeudi à la baisse ses projections concernant le taux d'inflation conditionnelle pour 2018. L'institut table désormais sur un renchérissement de 0,9%, contre 1,1% lors du dernier point de situation en décembre. Cette projection repose sur l'hypothèse d'un Libor à trois mois maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années, précise la BNS.La banque centrale juge la conjoncture internationale "favorable", soulignant la croissance vigoureuse de l'économie mondiale au 4e trimestre 2017. "Le commerce international est demeuré dynamique, et l'emploi a continué de progresser dans les pays industrialisés, ce qui soutient en outre la demande intérieure", relève la BNS dans un communiqué.Selon elle, la croissance de l'économie mondiale sera également supérieure à son potentiel durant les prochains trimestres. Dans ce contexte, l'institut rappelle que la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) prévoit de poursuivre progressivement la normalisation de sa politique monétaire, alors que celles de la zone euro et du Japon devraient demeurer "très expansionnistes".Revenant sur l'exercice écoulé, la BNS souligne que le produit intérieur brut (PIB) a connu une croissance de 2,4% au 4e trimestre, en termes annualisés, une croissance à mettre au crédit notamment de l'industrie manufacturière.Au vu de l'amélioration de l'utilisation des capacités de production et du léger recul du chômage jusqu'en février, la projection de croissance pour 2018 est maintenue à "environ 2%".La BNS constate par ailleurs que les déséquilibres persistent sur les marchés hypothécaire et immobilier, pointant du doigt l'augmentation du prix des maisons individuelles et des appartements en propriété par étage (PPE), malgré la croissance "relativement faible" des prêts hypothécaires en 2017.buc/rp/ol(AWP / 15.03.2018 10h15)