La BRI incite les banques centrales à ne pas craindre le retour de la volatilité

Zurich (awp/afp) - La volatilité est de retour sur les marchés financiers mais les banques centrales ne doivent pas craindre ces soubresauts dans le processus de normalisation des politiques monétaires, a estimé dimanche la Banque des règlements internationaux (BRI).Les marchés d'actions avaient commencé l'année en fanfare, en particulier sur le marché américain, avant de connaître une brutale correction début février, a retracé cette institution considérée comme la banque centrale des banques centrales dans son rapport trimestriel."La volatilité est bel et bien de retour", a fait valoir Claudio Borio, le chef du département économique et monétaire de la BRI, dans ses remarques accompagnant le rapport trimestriel, tout en estimant cependant qu'un certain degré de volatilité est "salutaire"."Peu de choses sont plus insidieuses, sur les marchés, que l'illusion d'un calme permanent", a-t-il défendu, le calme apparent encourageant les investisseurs à prendre des risques qui peuvent déboucher à terme sur des pertes beaucoup plus lourdes, a-t-il argumenté.Après avoir multiplié les recours aux instruments exceptionnels depuis la crise financière, les banques centrales ont actuellement la tâche difficile de normaliser leurs politiques monétaires tout en veillant à ne pas compromettre la croissance économique."Le chemin est étroit", a insisté M. Borio, soulignant que les banques centrales doivent tenir compte du fait que les niveaux d'endettement sont à nouveau élevés après une période prolongée de taux d'intérêt exceptionnellement bas."Les derniers discours protectionnistes en date compliquent davantage encore les choses", a-t-il ajouté.Pour s'assurer que le processus de normalisation de sa politique monétaire se déroule de manière ordonnée, la Réserve fédérale américaine s'est efforcée de communiquer clairement ses intentions aux intervenants de marché.Mais la publication début février des statistiques américaines sur l'emploi, qui faisaient état d'une hausse des rémunérations, a suffi à elle seule à alimenter les craintes d'un retour de l'inflation et à déclencher de fortes secousses sur les marchés d'actions.Or, selon Claudio Borio, ces turbulences pourraient bien "ne pas être les dernières"."Les marchés financiers et l'économie mondiale évoluent en terrain inconnu. Après une période inhabituellement longue de taux d'intérêt inhabituellement bas et de conditions monétaires inhabituellement accommodantes, il serait irréaliste de ne pas s'attendre à d'autres soubresauts", a-t-il présagé.Ces secousses ont cependant incité les investisseurs à se séparer d'une partie de leurs placements risqués, a-t-il relevé.La normalisation des politiques monétaires va donc demander beaucoup d'adresse et de discernement "mais les responsables des politiques monétaires ne doivent pas craindre la volatilité en tant que telle", a insisté M. Borio."Durant le processus de normalisation, une certaine volatilité peut être leur alliée", a-t-il jugé.afp/rp(AWP / 11.03.2018 18h25)