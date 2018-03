La Baloise investit dans omni:us et optimise son coeur de métier grâce à l'intelligence artificielle

Autres informations

Communiqué de presse sous www.baloise.com

Contact Baloise

Media Relations:

Investor Relations:

La Baloise a annoncé dans le cadre de sa stratégie «Simply Safe» sont intention d'investir, en coopération avec la société d'investissement et de conseil britannique Anthemis, jusqu'à 50 millions de francs dans des start-ups. De son investissement dans omni:us, la Baloise profitera à double titre: «Il s'agit d'une part d'un investissement que le nombre élevé d'assureurs qui s'intéressent à cette nouvelle technologie rend très prometteur. D'autre part, la Baloise profite déjà des produits en interne. Un projet pilote va démarrer sous peu à la Baloise Luxembourg, et d'autres projets sont déjà à l'étude dans toutes les sociétés du groupe», explique Adrian Honegger, responsable Group Strategy and Digital Transformation de Baloise Group. «Le mappage de documents, technique consistant à reconnaître des documents à leur type et à en extraire automatiquement les données, est un outil d'optimisation de processus de première importance. La technologie omni:us va permettre d'améliorer d'un cran supplémentaire le coeur de métier de toutes les sociétés du groupe», ajoute Adrian Honegger.Faisant suite à Insurdata et Trov, cet investissement est déjà le troisième de l'année à avoir été réalisé grâce au partenariat avec Anthemis.Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâletél. +41 58 285 82 14tél. +41 58 285 81 81Baloise Group est plus qu'un assureur traditionnel. Son offre est centrée sur les besoins de sécurité et de services changeants qu'engendre la société de l'ère numérique. Les quelque 7300 collaboratrices et collaborateurs de la Baloise s'attachent à répondre aux souhaits de la clientèle qui en découlent. Un service clients optimal ainsi que des produits et des services innovants font de la Baloise le premier choix des gens qui demandent tout simplement à vivre en sécurité. De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque. La vente de produits de prévoyance innovants, destinés à la clientèle privée de l'ensemble de l'Europe, est assurée par son centre de compétence du Luxembourg. L'action de Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss Exchange. tensid.ch / 20.03.2018 07h01)