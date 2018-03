La Baloise lance la premère possibilité de placement en assurance-vie gender friendly de la Suisse

Autres informations

www.baloise.ch/yellowequities

www.thinkyellow.ch

Le communiqué de presse sous www.baloise.com

Contact

Media Relations:tél.:

Investor Relations: tél.:

À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la Baloise lance conjointement avec la start-up suisse Think Yellow le portefeuille d'actions Yellow Equities, ceci dans le cadre de l'assurance-vie liée à des parts de fonds de Baloise Fonds Plan. Les clients de l'assureur bâlois bénéficieront ainsi, que ce soit en prévoyance liée (pilier 3a) ou en prévoyance libre (pilier 3b), d'une nouvelle opportunité de placement durable à long terme.C'est pour nous et la Baloise un plaisir de mieux faire connaÎtre aux clients le Gender Lens Investing, a déclaré Karina Storinggaard, cofondatrice de Think Yellow, start-up créatrice de possibilités de placement qui encouragent et facilitent l'égalité des sexes. Le portefeuille 'Yellow Equities' est doublement intéressant pour les clients, auxquels il offre des possibilités attractives de placer de l'argent dans la prévoyance privée et de participer en même temps à la valorisation d'entreprises qui encouragent fortement l'égalité des sexes, a expliqué de son côté Mario Neuhäusler, manager des produits vie de la Baloise.Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle+41 58 285 76 09+41 58 285 81 81Baloise Group est plus qu'un assureur traditionnel. Son offre est centrée sur les besoins de sécurité et de services changeants qu'engendre la société de l'ère numérique. Les quelque 7300 collaboratrices et collaborateurs de la Baloise s'attachent à répondre aux souhaits de la clientèle qui en découlent. Un service clients optimal ainsi que des produits et des services innovants font de la Baloise le premier choix des gens qui demandent tout simplement à vivre en sécurité. De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque. La vente de produits de prévoyance innovants, destinés à la clientèle privée de l'ensemble de l'Europe, est assurée par son centre de compétence du Luxembourg. L'action de Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss Exchange. tensid.ch / 08.03.2018 07h01)