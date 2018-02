La Baloise lance une coopération innovante avec la Banque Cler

Autres informations

En Suisse, la Baloise et la Baloise Bank SoBa proposent déjà avec succès une offre conjointe de solutions assurance et banque innovantes. «Nous sommes toutefois convaincus que l'offre numérique est un créneau de croissance important et que nous devons assurer notre présence sur ce marché via de multiples canaux», dit Mathias Zingg, membre de la direction. La coopération avec la Banque Cler représente un pas de plus dans la mise en oeuvre de la stratégie «Simply Safe» de la Baloise.Avec l'appli «Zak», la Banque Cler lance en février la première banque sur smartphone de Suisse. L'appli est actuellement contrôlée par de nombreux testeurs. Offrant aux clients à tout moment un aperçu complet de leurs fonds disponibles, l'appli «Zak» leur permet aussi d'effectuer facilement et rapidement des paiements et de mettre de l'argent de côté par catégorie ou par «pot d'épargne. Si l'utilisateur a une question, un chatbot lui fournit gentiment la réponse. En sa qualité de partenaire de coopération, la Baloise propose sur l'appli de la Banque CLER des solutions d'assurance innovantes, que les utilisateurs de «Zak» peuvent conclure en quelques clics. La simplicité de ce mode de conclusion est un facteur de succès déterminant. Au début, les clients pourront assurer via l'appli leurs bagages ou leur smartphone ou conclure une cyberassurance. Une extension à d'autres produits d'assurance est prévue. «Nous sommes très heureux de cette coopération avec la Banque Cler. La flexibilité et la rapidité de l'appli Zak représentent une vraie valeur ajoutée pour le client», dit de cette nouvelle coopération Michelle Gamper, Manager de Produits Choses/RC de la Baloise.Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 BâleBaloise Group est plus qu'un assureur traditionnel. Son offre est centrée sur les besoins de sécurité et de services changeants qu'engendre la société de l'ère numérique. Les quelque 7300 collaboratrices et collaborateurs de la Baloise s'attachent à répondre aux souhaits de la clientèle qui en découlent. Un service clients optimal ainsi que des produits et des services innovants font de la Baloise le premier choix des gens qui demandent tout simplement à vivre en sécurité. De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque. La vente de produits de prévoyance innovants, destinés à la clientèle privée de l'ensemble de l'Europe, est assurée par son centre de compétence du Luxembourg. L'action de Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss Exchange. tensid.ch / 09.02.2018 07h02)