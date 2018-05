La Baloise noue avec Valoo un partenariat stratégique

De l'achat à la vente, partager ou louer. Avec Valoo, c'est tout en un.

Autres informations

Ce communiqué de presse sous www.baloise.com

Contact

Media Relations:tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations:tél.: +41 58 285 81 81

Baloise Group est plus qu'un assureur traditionnel. Son offre est centrée sur les besoins de sécurité et de services changeants qu'engendre la société de l'ère numérique. Les quelque 7300 collaboratrices et collaborateurs de la Baloise s'attachent à répondre aux souhaits de la clientèle qui en découlent. Un service clients optimal ainsi que des produits et des services innovants font de la Baloise le premier choix des gens qui demandent tout simplement à vivre en sécurité. De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque. La vente de produits de prévoyance innovants, destinés à la clientèle privée de l'ensemble de l'Europe, est assurée par son centre de compétence du Luxembourg. L'action de Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss Exchange.

Valoo * est une start-up française dont l'app donne à ses utilisateurs la possibilité de gérer et d'assurer leurs objets de l'instant de leur achat à celui d'une vente éventuelle ainsi que d'être informés en tout temps de la valeur que ceux-ci ont à un moment précis. Valoo intègre en fait dans une application smartphone une multitude de prestations aussi intelligentes que conviviales, fournissant par exemple l'inventaire des objets que l'on possède, renseignant sur leur valeur marchande du moment et indiquant où se trouvent les garanties et les justificatifs les concernant. Pour dresser son inventaire, le client a le choix entre un plug-in web en cas d'achat en ligne, une photo du justificatif, un e-mail scan, une entrée manuelle via le code-barres ou un moteur de recherche intégré. La cerise sur le gâteau: les factures et les certificats de garantie des objets sont enregistrés dans l'app, où on les retrouve instantanément et sans tout mettre sens dessus dessous en cas d'action en garantie ou de sinistre. Autre avantage: Valoo est en liaison directe avec les principaux marchés en ligne suisses et le sera également, à l'avenir, avec des plates-formes de location et d'échange d'hébergement. À cette offre déjà abondante de prestations, la Baloise ajoute son assurance objets, à conclure en quelques clics, ainsi qu'un processus de déclaration de sinistre intégré, permettant de lui déclarer de la façon la plus simple qui soit tout dommage à la propriété.Wolfgang Prasser, membre de la direction des Bâloise Assurances, est emballé: «Le partenariat conclu avec Valoo porte la gestion des objets à un niveau complètement différent, d'une flexibilité maximale pour le client, qu'il s'agisse de les acheter, de les utiliser, de les assurer, de déclarer un sinistre les concernant ou de les revendre. Tout cela se fait le plus simplement du monde, moyennant une seule application. Qui plus est, je connais à tout moment, en tant qu'utilisateur, le nombre d'objets en ma possession et je sais aussi s'ils prennent ou s'ils perdent de la valeur.»Durant la phase pilote, la plate-forme Valoo peut être téléchargée en Suisse avec un premier choix de fonctions appelé à s'étendre au cours des mois à venir. La Baloise est l'assureur partenaire exclusif de Valoo pour la Suisse.*anciennement CBien.Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle tensid.ch / 04.05.2018 07h01)