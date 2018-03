La Baloise premier assureur de Suisse à simplifier radicalement la déclaration de sinistre en ligne

Autres informations

De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque.

Les deux cas d'interaction assureur-client les plus fréquents sont la conclusion du contrat d'assurance et la déclaration de sinistre. «Les clients ayant subi un sinistre doivent bénéficier chez nous d'un service simplifié au maximum», explique Mathias Zingg, responsable Sinistres à la Baloise. Dans le droit fil de sa stratégie «Simply Safe», la Baloise investit dans le focus client et la simplicité d'interaction avec lui.Où qu'il se trouve, le client a désormais le choix entre le smartphone, la tablette ou l'ordinateur pour déclarer un sinistre . Un chat guidé l'identifie et lui pose quelques questions sur les circonstances du sinistre. Le client peut soit taper ses réponses, les dicter ou les envoyer comme scan via la caméra de son mobile. Pour indiquer le lieu du sinistre, il peut l'entrer soit manuellement soit directement, par localisation GPS. Le système trouve automatiquement dans son stock de données les informations telles que numéro de police, adresse de l'assuré, etc., nécessaires au traitement du dossier. Louis de Montmollin, spécialiste systèmes à la Baloise: «La transformation numérique est riche en possibilités techniques. En tirer avantage pour l'entreprise et en créer de la valeur ajoutée pour nos clients fait partie des challenges passionnants de notre métier.»Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle tensid.ch / 22.03.2018 07h01)