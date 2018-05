La Baloise propose à la gaming community des assurances ciblées

Autres informations

Le partenariat gaming et e-sport conclu avec UPC offre à la Baloise une opportunité de muscler ses connaissances en la matière. En tapant upc.ch/ggwp , les gamers peuvent se renseigner sur l'assurance gaming et la souscrire ensuite rapidement et facilement. Les clients qui souscrivent le paquet UPC Gaming, bénéficieront d'une remise de 25% sur le produit d'assurance.«La Baloise examine systématiquement les opportunités entrant dans le champ de sa mutation numérique. Le gaming en est un exemple particulièrement passionnant, d'autant que nous avons trouvé en UPC une partenaire réellement expérimentée. Par ce partenariat, nous faisons bénéficier les clients d'UPC d'un alléchant abonnement Internet, doublé d'une offre d'assurances faite sur mesure pour les gamers», dit Marco Barone, Manager de Produits Choses/RC de la Baloise.Console de jeu abîmée, laptop volé, casque audio perdu, l'assurance objets de la Baloise couvre chacun de ces risques spécifiques. À quoi s'ajoute que le gamer peut en tout temps assurer son coûteux équipement de jeu, même quand il est en voyage, et donc l'emporter en toute tranquillité de LAN party en LAN party. «Son offre gaming témoigne de la volonté de la Baloise de répondre très exactement aux besoins d'un public bien précis et de lui proposer des solutions simples - ce qui, d'ailleurs, cadre parfaitement avec la stratégie Simply Safe de la Baloise», explique Michael Müller, CEO Baloise Suisse.Vu le succès de l'année dernière, la Baloise sera à nouveau, en novembre, «presenting sponsor» de la Baloise International Gaming Show de Lausanne.À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD), nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce communiqué. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 BâleBaloise Group est plus qu'un assureur traditionnel. Son offre est centrée sur les besoins de sécurité et de services changeants qu'engendre la société de l'ère numérique. Les quelque 7300 collaboratrices et collaborateurs de la Baloise s'attachent à répondre aux souhaits de la clientèle qui en découlent. Un service clients optimal ainsi que des produits et des services innovants font de la Baloise le premier choix des gens qui demandent tout simplement à vivre en sécurité. De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque. La vente de produits de prévoyance innovants, destinés à la clientèle privée de l'ensemble de l'Europe, est assurée par son centre de compétence du Luxembourg. L'action de Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss Exchange. tensid.ch / 24.05.2018 10h01)