La Baloise se met à l'intelligence artificielle avec Veezoo

Analyser les données d'entreprise en quelques secondes

Autres informations

Communiqué de presse sous www.baloise.com

Contact

Media Relations: tél.:

Dans le cadre de Simply Safe, sa stratégie à cinq ans, le Baloise intensifie sa recherche d'investissements et de partenariats susceptibles de faire avancer sa transformation numérique. Tel est le cas de son récent partenariat avec Veezoo, spin-off de l'EPF de Zurich. Veezoo propose la première solution conversationnelle basée sur l'intelligence artificielle dédiée aux entreprises. Analysant et visualisant des quantités immenses de données en quelques secondes, cette solution conduit à prendre des décisions factuelles parce que fondées sur des données. Cela passe par un champ de saisie permettant de poser des questions (par exemple: Quel est le taux de conversion des opportunités de vente rapportées aux branches et aux canaux de contact ?). Et le logiciel de fournir aussitôt la réponse en analysant les données correspondantes. La rapidité de la collecte des données, toutes basées sur des faits, et les gains d'efficience qui en résultent nous ont incités à conclure avec cette start-up prometteuse une coopération nous donnant l'occasion de nous familiariser avec le terrain et de faire des expériences à une échelle tout d'abord restreinte, explique Torsten Warnecke, chef de projet Positionnement de marché du service Gestion du marché de la Baloise .Utilisant des données de distribution, la Baloise va tester dans les mois qui viennent le logiciel de Veezoo dans le cadre d'un essai pilote auquel seront associés tous les secteurs de distribution de l'entreprise. La collaboration avec Veezoo est très bien structurée et rafraÎchissante. La nouveauté des idées et des technologies représente pour nous un défi nous obligeant à nous interroger sans cesse sur les moyens de gagner en efficience et, au bout du compte, en convivialité pour nos clients, dit Cyrille Schaffter, chef de projet du secteur Systèmes de distribution de la Baloise. Le potentiel de cette collaboration apparaÎt d'ores et déjà grand dans la mesure où celle-ci accroÎt l'efficacité des processus, fournit aux collaborateurs des réponses fondées sur des données et des visualisations les confortant dans leurs décisions et fait gagner un temps pouvant être utilisé à d'autres fins. De cette coopération, la Baloise attend à long terme de multiples améliorations. Rapides, portées par des faits, les décisions généreront de meilleures campagnes marketing, une organisation des ventes plus efficace, un reporting simplifié et moins coûteux et, finalement, un meilleur suivi des clients.Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle+4158 285 76 09Baloise Group est plus qu'un assureur traditionnel. Son offre est centrée sur les besoins de sécurité et de services changeants qu'engendre la société de l'ère numérique. Les quelque 7300 collaboratrices et collaborateurs de la Baloise s'attachent à répondre aux souhaits de la clientèle qui en découlent. Un service clients optimal ainsi que des produits et des services innovants font de la Baloise le premier choix des gens qui demandent tout simplement à vivre en sécurité. De son siège bâlois, au coeur de l'Europe, Baloise Group opère en tant que prestataire de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses marchés clés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il propose en outre avec la Baloise Bank SoBa des services financiers ciblés, associant assurance et banque. La vente de produits de prévoyance innovants, destinés à la clientèle privée de l'ensemble de l'Europe, est assurée par son centre de compétence du Luxembourg. L'action de Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss Exchange. tensid.ch / 08.05.2018 07h01)