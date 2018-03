La Banque Cler souhaite renforcer son Conseil d'administration avec une spécialiste du numérique

CURRICULUM VITAE

Depuis 2016



Zurich Compagnie d'Assurances SA, Head of Marketing



Depuis 2017



Pro Juventute Lucerne-Zoug, membre de la direction, division finances et collecte de fonds



2014-2015



Zurich Compagnie d'Assurances SA, Head of Online Business & Portals



2011-2013



Telefonica O2 Germany, Vice President Online Business & Portals



(fonction temporairement assumée de front avec celle de Vice President



Channel Management)



2010-2012



Telefonica O2 Germany, Vice President Channel Management (Consumer



Sales)



2009-2010



Telefonica O2 Germany, Head of Portfolio & Delivery Management



2006-2009



Telefonica O2 Germany, Executive Assistant du responsable Marketing & Sales



2003-2006



Iskander Business Partner / Accelate Deutschland, Project Manager



2002-2003



Seydler AG, Marketing & IT Strategist



2000-2001



Antwerpes AG, Coordinator European Affairs



1997-2000



Roland Berger & Partners S.R.L., Junior Consultant





Actuellement responsable du marketing de la société Zurich Compagnie d'Assurances SA, Andreea Prange a déjà derrière elle une brillante carrière: elle a en effet assumé diverses fonctions dans les domaines de la distribution, du marketing et des technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre de ses nombreuses années à l'international dans le secteur des télécommunications avant de rejoindre celui des assurances il y a trois ans et demi, elle a accompagné de vastes processus de transformation et de changement. Son expérience des canaux numériques et physiques font d'elle la personne idéale pour soutenir le positionnement stratégique de la Banque Cler.Si Andreea Prange est nommée, le Conseil d'administration de l'établissement comptera trois femmes parmi ses sept membres.Jan Goepfert ne se représentera pas au Conseil d'administration, dont il est membre depuis le 5 avril 2013. D'avril 2013 à mars 2017, il était président du Comité d'audit puis membre au terme de cette période. En outre, d'avril 2013 à mars 2017 il a siégé au sein du Comité des risques. La Banque Cler le remercie pour son précieux engagement en faveur du Conseil d'administration et de ses comités durant toutes ces années.Vous trouverez plus d'informations sur la carrière d'Andreea Prange dans le CV ci-après., Zoug
Née le 24 mars 1978