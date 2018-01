La Banque Migros a étoffé son bénéfice net en 2017, à 223,0 mio CHF

Zurich (awp) - La Banque Migros a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 223,0 mio CHF, en hausse de 3,9% sur un an. La performance opérationnelle s'est élevée à 281,4 mio CHF, soit 5,7% de plus qu'en 2016, égraine le compte-rendu d'activités publié vendredi.Le résultat net des opérations d'intérêts s'est étoffé de 1,2% à 451,7 mio CHF et le rendement des commissions a bondi de 10,4% à 98,5 mio CHF. La performance dans le négoce s'est érodée de 0,5% à 33,5 mio CHF.L'établissement a allégé ses frais de personnel de 0,9% à 172,2 mio CHF, alors que les autres charges d'exploitation se sont alourdies de 3,2% à 108,1 mio CHF.Le bras financier du géant orange se félicite d'avoir fait progresser sa masse de créances hypothécaires de 3,7% à 35,46 mrd CHF, en dépit d'une prudence rigoureuse en matière d'octroi et d'un environnement concurrentiel particulièrement compétitif. Les autres types de prêt ont fondu de 12,6% à 2,02 mrd CHF. La somme du bilan a enflé de 1,3% à 43,29 mrd CHF.La Banque Migros assure être bien positionnée pour affronter la pression persistante sur les marges dans les activités d'intérêts sur l'année en cours.jh/buc(AWP / 19.01.2018 08h44)