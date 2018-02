La Banque cantonale d'Obwald a piétiné dans son coeur de métier en 2017

Zurich (awp) - La Banque cantonale d'Obwald (OWKB) n'a pas réussi à transformer en croissance la hausse des volumes dans son coeur de métier. L'établissement a dû se reposer sur la gestion de fortune et le négoce pour engranger davantage de recettes. La rentabilité et les profits ont nettement augmenté. Un résultat solide est attendu pour l'exercice en cours.Principale activité de l'OWKB, les créances hypothécaires ont pris 2,6% sur un an pour se fixer à 3,12 mrd CHF, indique l'établissement de Suisse centrale mardi. Les avances à la clientèle totalisent 3,43 mrd.Malgré cette hausse des volumes, les opérations d'intérêt ont généré un résultat net stable de 46,7 mio. Les recettes brutes de cette activité, excluant les provisions, se sont légèrement repliées. Cette modeste performance reflète un marché du crédit de plus en plus concurrentiel, affirme la banque.La gestion de fortune, respectivement les opérations de commissions et de prestations de services, ont crû de 14,1% à 8,4 mio CHF. La progression est encore plus forte pour les opérations de négoce, dont le produit a gonflé de 20% à 3,5 mio.Les recettes totales ont pris 3,0% à 60,0 mio CHF, tandis que les charges se sont alourdies de 3,7% à 29,5 mio CHF. Une décision de justice sur un projet de construction a engendré des coûts supplémentaires. A fin décembre, l'OWKB employait 157 employés. Le ratio coûts-revenus s'est fixé à 49,1%.Le résultat opérationnel a atteint 25,7 mio CHF (+4,7%) et le bénéfice net 15,6 mio (+6,3%).Le conseil d'administration a relevé le dividende pour le bon de participation à 34% de la valeur nominale, contre 32% auparavant. Pour sa part, le demi-canton d'Obwald recevra un total de 9,8 mio CHF, une rémunération relevée de 0,6 mio sur un an.Lors du deuxième semestre 2017, la banque a défini une nouvelle stratégie destinée à s'adapter aux nouvelle situation commerciale. Elle a ainsi jeté les bases pour l'obtention d'un résultat solide en 2018, selon le communiqué.fr/rp(AWP / 20.02.2018 13h00)