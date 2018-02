La Banque cantonale de Fribourg revendique un nouveau record en 2017

Fribourg (awp) - La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a bouclé en 2017 un nouvel exercice marqué par une croissance dans la principale ligne de métier. Aucune prévision n'est fournie pour l'exercice 2018."Malgré des conditions difficiles, nous avons pu réaliser une nouvelle année record", a indiqué jeudi en conférence de presse le directeur général (CEO) Edgar Jeitziner.Le bénéfice net s'est étoffé de 2,3% sur un an à 127,0 mio CHF, indique la BCF. Ces résultats vont permettre à la banque de verser une contribution de 66,8 mio CHF au canton, aux communes et aux paroisses fribourgeois.Le résultat opérationnel s'est inscrit à 164,6 mio CHF, soit une progression de 3,9%. Le ratio coût/revenus avant amortissements demeure à un niveau très bas, à 34,6%.La banque a fortement progressé dans son coeur de métier, les crédits. Les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat net de 224,8 mio CHF, soit +6,8%. La gestion de fortune a permis de générer une croissance des recettes de 2,3%. Les opérations de négoce accusent un recul des revenus. Le produit d'exploitation s'est étoffé de 5,5% à 269,7 mio CHF.Les charges d'exploitation n'ont que marginalement avancé (+2,2%).Le bilan est resté juste en dessous des 22 mrd CHF, en progression de 2,0%. Les créances hypothécaires se sont fixées à 14,67 mrd CHF (+3,8%) et les dépôts clientèle à 12,98 mrd (+4,7%).Le ratio de fonds propres durs (CET1) a atteint 17,7%.fr/rp(AWP / 22.02.2018 10h00)