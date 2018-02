La Banque cantonale de Fribourg revendique un nouveau record en 2017

(développement après conférence de presse)Fribourg (awp) - La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a bouclé en 2017 un nouvel exercice marqué par une croissance dans la principale ligne de métier. Ce nouveau "record" s'inscrit dans un contexte toujours marqué par la faiblesse des taux d'intérêt, qui pèsent sur la performance."Malgré des conditions difficiles, nous avons pu réaliser une nouvelle année record", a indiqué jeudi en conférence de presse le directeur général (CEO) Edgar Jeitziner. Il s'agit de la 24e année d'affilée de hausse du résultat pour l'établissement cantonal.Le bénéfice net s'est étoffé de 2,3% sur un an à 127,0 mio CHF, indique la BCF. Ces profits vont permettre à la banque de verser une contribution de 66,8 mio CHF au canton, aux communes et aux paroisses fribourgeois. Ce montant a augmenté de 1,7 mio par rapport à 2016.Le résultat opérationnel s'est inscrit à 164,6 mio CHF, soit une progression de 3,9%. Le ratio coût/revenus avant amortissements demeure à un niveau très bas, à 34,6%. "Il a été amélioré grâce à une nette progression des recettes et des charges maîtrisées", a expliqué le CEO. A fin 2016, cet indicateur affichait 35,7%.La banque a fortement progressé dans son coeur de métier, les crédits. Les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat net de 224,8 mio CHF, soit +6,8%. Provisions exclues, le produit issu de cette activité s'est enrobée de 2,8%.Les taux négatifs représentent toujours une épine dans le flanc de la BCF, qui accuse un manque à gagner annuel de 18 mio CHF en raison de cet instrument de politique monétaire. La clientèle privée et entreprise est exonérée de ces coûts, tout comme les institutionnels ayant déjà une relation commerciale avec la banque.Les taux négatifs sont en revanche répercutés sur les institutionnels qui cherchent à placer de l'argent à bon marché.La gestion de fortune a permis de générer une croissance des recettes de 2,3%, à 30,7 mio. Les opérations de négoce accusent un recul des revenus.Le produit d'exploitation s'est étoffé de 5,5% à 269,7 mio CHF. Les charges d'exploitation n'ont que marginalement avancé (+2,2%) à 93,2 mio. La hausse s'explique principalement par le recrutement de personnel. A fin décembre, la BCF employait 462 personnes.DES MILLIERS D'ATTAQUESLa banque a également investi dans ses instruments informatiques, notamment dans une plateforme d'ouverture de comptes et d'hypothèques en ligne. La cybercriminalité constitue l'une des priorités pour la BCF, qui a intégré l'année dernière un spécialiste du domaine dans son conseil d'administration.Des milliers de cyberattaques sont menées contre l'établissement chaque jour, par le biais principalement de courriels mal intentionnés. Aucune de ces tentatives bénignes d'intrusion n'a abouti jusqu'à présent, a assuré le président Albert Michel. "Nous n'avons subi aucune attaque sérieuse", a-t-il ajouté.Le bilan de la BCF est resté juste en dessous des 22 mrd CHF, en progression de 2,0%. Les créances hypothécaires se sont fixées à 14,67 mrd CHF (+3,8%) et les dépôts clientèle à 12,98 mrd (+4,7%). Le ratio de fonds propres durs (CET1) a atteint 17,7%.La banque cantonale ne fournit aucune prévision pour l'année 2008.Lors de la conférence de presse, M. Michel a lancé un appel visant à desserrer le corset réglementaire pour les banques qui figurent dans la catégorie 3 de la Finma. L'Autorité de surveillance des marchés financiers a récemment allégé les prescriptions pour les petites banques, celles de catégorie 4 et 5, afin qu'elles ne soient pas étouffées par les tâches administratives.Pour le président de la BCF, les banques de catégorie 3 devraient profiter du même traitement, car leur profil de risque demeure raisonnable. "Nous sommes soumis aux mêmes exigences qu'UBS et Credit Suisse", a-t-il plaidé.fr/ol(AWP / 22.02.2018 12h23)