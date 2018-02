La Banque cantonale de Genève opère deux changements à la direction générale

Genève (awp) - La Banque cantonale de Genève (BCGE) a remanié sa direction générale et nommé Pierrette Jaton Klopfenstein au poste de responsable de la division Genève à compter du 1er avril. Mme Jaton remplacera Claude Bagnoud, qui sera affecté à l'unité Collectivités publiques et Participations du groupe, indique l'établissement jeudi soir.Pierrette Jaton Klopfenstein travaille à la BCGE depuis 2003 et chapeaute actuellement le secteur Centre, qui regroupe les agences de l'Ile, Eaux-Vives, Pâquis, Plainpalais et Jonction. Elle reprendra la division Genève, qui s'adresse à tous les clients du canton, qu'ils soient particuliers ou PME, précise le communiqué.Pour sa part, M. Bagnoud a souhaité donner une orientation plus spécialisée à son parcours. Il se concentrera désormais sur une unité d'affaires comprenant les collectivités publiques genevoises et suisses, les participations du groupe ou encore le domaine Personal finance.fr/buc(AWP / 22.02.2018 18h45)