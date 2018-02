La Banque cantonale de Lucerne améliore ses résultats en 2017

(développement)Zurich (awp) - La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) a amélioré ses recettes et la rentabilité l'année dernière, malgré une hausse des charges, a-t-elle annoncé jeudi. Optimiste pour le nouvel exercice, la direction a proposé de relever la rémunération des actionnaires."Nous avons profité d'une bonne situation de départ" et "les résultats dépassent nos propres attentes", a dit la présidente Doris Russi, selon laquelle la LUKB a dégagé une performance financière inégalée.L'établissement cantonal a enregistré en 2017 un bénéfice net en hausse de 6,4% à 198,4 mio CHF et un résultats d'exploitation en croissance de 2,3% à 214,7 mio, et ce en dépit de charges opérationnelles qui ont pris l'ascenseur à 234,6 mio (+8,6%), a détaillé la LUKB dans un communiqué.La banque a notamment dû effectuer des versements exceptionnels dans la caisse de pension et a subi des coûts en raison de la mise en place d'un centre de compétences pour les produits structurés.Les recettes ont quant à elles augmenté tous azimuts de 6,3% à 475,1 mio CHF. Le produit net des activités d'intérêt a crû de 4,8% à 334,2 mio et celui des commissions et services de 8,4% à 89,4 mio. Le produit des activités de négoce a profité d'une hausse de 2,8% à 30,5 mio.La performance a également été au rendez-vous au niveau des avoirs sous gestion, qui ont crû de 5,4% à 29,7 mrd CHF, notamment grâce à l'afflux d'argent nouveau à hauteur de 777 mio.NOMBREUX PROJETS EN COURSLes prêts à la clientèle ont par contre quelque peu ralenti la cadence, signant toutefois une progression de 5% à 28,2 mrd CHF. Les crédits hypothécaires représentent l'essentiel des prêts octroyés, soit 24,6 mrd (+5,5%).Le conseil d'administration va proposer aux actionnaires de relever le dividende de 50 centimes à 12 CHF par action.La LUKB se voit en bonne voie pour la suite. La direction table cette année sur un résultat "comparable" à l'exercice précédent, sans plus de détail, et se dit également confiante d'obtenir les résultats définis pour la période de 2016 à 2020.L'objectif de la banque sur cette période est de dégager un bénéfice cumulé de 950 mio CHF, dont 385 mio ont été enregistrés ces deux dernières années. Au niveau des fonds propres, l'établissement vise un ratio général de 14% à 18% et se situe actuellement à 16,6%. Les coûts sont également sous contrôle avec un rapport des dépenses aux recettes de 48,2%, à quelques encablures des 50% visés.Le directeur général (CEO) Daniel Salzmann a évoqué les nombreux projets en cours, notamment l'émission de produits structurés, de nouvelles solutions d'ebanking et l'ouverture de nouvelles filiales. "Notre liste de projets est remplie à ras bord", a indiqué le patron.Vers 10h45 à la Bourse suisse, le titre LUKB s'adjugeait 0,5% à 497,50 CHF dans de modestes volumes. L'action faisait toutefois mieux que son indice de référence SPI (stable).al/buc(AWP / 01.02.2018 11h00)