La Banque cantonale du Jura a dégagé un bénéfice record en 2017

(revoici avec montant du dividende précisé)Delémont (awp) - L'année 2017 s'est révélée bien meilleure qu'escompté pour la Banque cantonale du Jura (BCJ). L'établissement a crû dans toutes ses activités et a maintenu ses charges sous contrôle, malgré des investissements importants dans l'informatique. Le bénéfice a franchi un record et les actionnaires profiteront d'un hausse de dividende. La direction anticipe un retour à la normale pour l'année en cours.La performance record de 2017 tranche clairement avec les déclarations prudentes faites en début d'année dernière. La présidente Christina Pamberg a évoqué mardi en conférence de presse "une surprise". "La première moitié de l'année a été un peu plus frileuse et la deuxième largement positive", a-t-elle expliqué, mettant l'embellie sur le compte de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence française.Le bénéfice net s'est ainsi étoffé de 8,9% à 9,6 mio CHF sur l'exercice écoulé, a indiqué mardi la banque. Fort de ce résultat, le conseil d'administration propose un relèvement du dividende à 5,55 mio CHF, contre 5,40 mio l'année précédente. L'assemblée générale du 26 avril aura le dernier mot.La contribution totale aux collectivités publiques pour l'année 2017 s'élèvera à 8,2 mio CHF, la garantie de déficit de l'Etat de 791'000 comprise. Le canton du Jura recevra 6,8 mio et les communes 1,3 mio. Les églises percevront le reste.La numérisation des activités bancaires constitue le principal chantier mené actuellement par la banque. L'implémentation de nouveaux outils informatiques s'étalera jusqu'en 2020.Il s'agit pour l'établissement de mettre en oeuvre des logiciels à usage interne - notamment dans le domaine de la conformité fiscale - mais également des interfaces pour les clients. L'ouverture de comptes en ligne, les hypothèques en ligne ou encore des conseils de gestion automatisés (robo-advisors) figurent parmi les pistes explorées par les responsables de la Banque cantonale du Jura (BCJ).Les investissements, non chiffrés, ont pesé sur la performance de l'établissement, respectivement gonflé les amortissements sur immobilisations et valeurs immatérielles. Les charges d'exploitation se sont alourdies de 1,3% à 26,6 mio CHF.MOUTIER, UN FACTEUR DE COÛTSL'ouverture d'une succursale à Moutier, en 2019, figure également parmi les facteurs de coûts supplémentaires. La BCJ va s'installer dans la Cité prévôtoise dans l'optique du transfert de cette dernière au canton du Jura d'ici 2021. Les dirigeants ont assuré que cette extension n'a pas causé de friction avec la Banque cantonale bernoise, qui maintiendra sa présence dans la ville.A fin décembre, l'effectif de la BCJ était stable sur un an, à 116,3 équivalents plein temps. Du personnel sera recruté pour la succursale de Moutier.La hausse généralisée du produit d'exploitation a permis d'absorber les frais comptabilisés en 2017. Les opérations d'intérêts, première source de revenus, ont généré un résultat net de 32,1 mio CHF, ce qui représente une augmentation de 6,7%, grâce à une progression marquée du volume d'affaires.La BCJ affirme toutefois encore souffrir des taux d'intérêts négatifs appliqués sur les avoirs à vue. L'exercice écoulé, ceux-ci ont engendré un manque à gagner de 5 à 6 mio CHF, a expliqué à AWP le directeur général (CEO) Bertrand Valley.La gestion de fortune a apporté une contribution non négligeable, avec un produit de 9,4 mio (+4,9%). Les marchés financiers ont soutenu cette activité, comme les opérations de négoce qui se sont envolées de quelque 14% à 4,8 mio CHF.La banque a renforcé sa rentabilité et également son assise financière, par le biais des fonds propres. La somme du bilan a franchi pour la première fois la barre de 3 mrd CHF. Les créances hypothécaires ont connu une solide croissance.Pour 2018, la banque s'attend à une légère baisse de ses résultats par rapport au bénéfice record de 2017, en raison de l'augmentation des coûts informatiques liés à la numérisation ainsi que la pression sur les marges d'intérêts. Le dividende 2018 devrait rester stable, sauf surprise, a affirmé Mme Pamberg.Vers 16h00, le titre BCJ était stable à 57,00 CHF, dans SPI en recul de 0,63%.fr/al(AWP / 30.01.2018 16h04)