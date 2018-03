La Banque cantonale du Valais boucle très honorablement l'année du 100e

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Sion (awp) - Alors que l'économie valaisanne a montré des signes de faiblesse, la Banque cantonale du Valais (BCVs) a bouclé 2017 sur une forte hausse du bénéfice. L'établissement a certes profité d'une base comparaison favorable, une année après avoir refinancé sa caisse de pensions, mais a également augmenté les volumes dans son coeur de métier. Cette performance devrait profiter aux actionnaires.Le bénéfice net s'est inscrit à 64,1 mio CHF, en progression de 11,3%, indique mercredi la BCVs. Le conseil d'administration propose un relèvement du dividende à 3,15 CHF par nominative, en hausse de 5%. L'assemblée générale du 16 mai aura le dernier mot."La banque va continuer à distribuer entre 50% et 60% du bénéfice", a indiqué le président Jean-Daniel Papilloud en conférence de presse. En 2017, le taux de distribution s'est élevé à 50,25%, contre 53,54% l'exercice précédent. La contribution globale aux collectivités publiques au titre de 2017 s'est fixée à 54,2 mio CHF, en hausse de 5% sur un an.La banque a également renforcé sa rentabilité. Le résultat opérationnel s'est envolé de 12,2% à 112,6 mio CHF, selon le communiqué.ECONOMIE VALAISANNE À LA PEINEL'année dernière, la croissance valaisanne "en léger recul" a pesé sur la performance de la banque, a souligné le président.Principale source de revenus, les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat net en recul de 3,1% à 160,3 mio CHF. Sans les provisions, les revenus atteignent 162,6 mio (+0,7%). Dans son communiqué, la BCVs met cela sur la constitution nette de corrections pour risques de défaillance et sur une approche prudente en termes de risques. Les taux négatifs représentent toujours un obstacle.Pour le directeur général (CEO) Pascal Perruchoud, le marché valaisan du crédit extrêmement compétitif constitue une autre difficulté. En 2017, la BCVs présentait une marge d'intérêt de 1,08%, après 1,13% en 2016.La stagnation des recettes est enregistrée malgré une nette hausse des créances hypothécaires, de 5,5%, à 9,44 mrd. En contrepartie, les dépôts clientèle ont crû de 2,2% à 9,50 mrd.La véritable croissance est à chercher ailleurs. Les activités de gestion ont pris l'ascenseur (+13,8%) à 39,4 mio CHF. La masse sous gestion s'est étoffée de 10,5% à 8,91 mrd. La part des fonds de placement estampillés BCVs ne cesse de croître, atteignant 671,4 mio, en hausse de 42%.L'activité de négoce, principalement les opérations sur devises, a généré des recettes renforcées d'un cinquième, à 28,7 mio CHF.Les résultats de ces deux rubriques témoignent de la diversification stratégique des sources de revenus décidée par la BCVs, souligne cette dernière.L'établissement a réalisé des plus-values lors de l'aliénation d'immobilisations financières, ce qui a permis d'augmenter les autres résultats ordinaires de 73%, à 8,8 mio CHF.Les charges ont reculé de 3,5% à 114,3 mio CHF, en raison d'un effet de base favorable. En 2016, la BCVs avait dû débourser un montant exceptionnel de 11 mio CHF destiné à la caisse de pension.L'année dernière, la banque a étoffé ses effectifs, ce qui a pesé sur les frais de personnel. Les festivités du 100e anniversaire de l'établissement ont alourdi les autres charges d'exploitation. "Le jubilé nous a coûté plusieurs millions", a souligné M. Perruchoud.La somme du bilan a dépassé la marque des 15 mrd CHF, au bénéfice d'une hausse de plus de 6%. Elle se situait à fin décembre à 15,57 mrd CHF.Le ratio de fonds propres durs (CET1) a été amélioré d'un point à 17,8%.Pour 2018, la banque table sur un résultat dans la continuité des années précédentes, sans toutefois s'aventurer sur le terrain des prévisions chiffrées. Le contexte économique demeure incertain malgré des signes d'une embellie conjoncturelle, affirme le communiqué.Les dirigeants n'ont pas voulu commenter outre mesure l'affaire Alkopharma. La BCVs aurait perdu 17 mio USD, soit environ 20% d'un crédit accordé à cette entreprise qui a fait faillite depuis, selon des révélations faites par la presse dominicale à mi-janvier.A la Bourse suisse, le titre BCVs a terminé en progression de 1,0% à 102,00 CHF, alors que l'indice de référence SPI en crû de 0,14%.fr/jh/al(AWP / 07.03.2018 17h41)