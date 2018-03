La Banque cantonale du Valais en très forte hausse en 2017, dividende relevé

Genève (awp) - La Banque cantonale du Valais (BCVs) a signé un exercice 2017 très fructueux du point de vue de la rentabilité et du bénéfice. L'établissement propose une hausse du dividende. Du côté des recettes, les activités de gestion se sont envolées, alors que le crédit, coeur de métier de la banque, a stagné malgré une nette hausse des volumes.Le bénéfice net s'est inscrit à 64,1 mio CHF, soit une progression de 11,3% sur un an, indique mercredi la BCVs. Une contribution à la caisse de pension avait plombé la performance en 2016.Le conseil d'administration propose un relèvement du dividende à 3,15 CHF par nominative, en hausse de 5%. L'assemblée générale du 16 mai aura le dernier mot.La banque a également renforcé sa rentabilité. Le résultat opérationnel s'est envolé de 12,2% à 112,6 mio CHF, selon le communiqué. Le ratio coûts/revenus a atteint 48,2%.Principale source de revenus, les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat net en recul de 3,1% à 160,3 mio CHF. Sans les provisions, les revenus atteignent 162,6 mio (+0,7%). Dans son communiqué, la BCVs met cela sur la constitution nette de corrections pour risques de défaillance et sur une approche prudente en termes de risques. Les taux négatifs représentent toujours un obstacle.Cette stagnation est enregistrée malgré une nette hausse des créances hypothécaires, de 5,5%, à 9,44 mrd. En contrepartie, les dépôts clientèle ont crû de 2,2% à 9,50 mrd.DIVERSIFICATIONLa véritable croissance est à chercher ailleurs. Les activités de gestion ont pris l'ascenseur (+13,8%) à 39,4 mio CHF. La masse sous gestion s'est étoffée de 10,5% à 8,91 mrd CHF. La part des fonds de placement estampillés BCVs ne cesse de croître, atteignant 671,4 mio, en hausse de 42%.L'activité de négoce, principalement les opérations sur devises, a généré des recettes renforcées d'un cinquième, à 28,7 mio CHF.Les résultats de ces deux rubriques témoignent de la diversification stratégique des sources de revenus décidée par la BCVs, souligne cette dernière.L'établissement a réalisé des plus-values lors de l'aliénation d'immobilisations financières, ce qui a permis d'augmenter les autres résultats ordinaires de 73%, à 8,8 mio CHF.Les charges ont reculé de 3,5% à 114,3 mio CHF, en raison d'un effet de base favorable. En 2016, la BCVs avait dû débourser un montant exceptionnel de 11 mio CHF destiné à la caisse de pension.L'année dernière, la banque a étoffé ses effectifs, ce qui a pesé sur les frais de personnel. Les festivités du 100e anniversaire de l'établissement ont alourdi les autres charges d'exploitation.La somme du bilan a dépassé la marque des 15 mrd CHF, au bénéfice d'une hausse de plus de 6%. Elle se situait à fin décembre à 15,57 mrd CHF.Le ratio de fonds propres durs (CET1) a été amélioré d'un point à 17,8%.Pour 2018, la banque table sur résultat dans la continuité des années précédentes, sans toutefois s'aventurer sur le terrain des prévisions chiffrées. Le contexte économique demeure incertain malgré des signes d'une embellie conjoncturelle, affirme le communiqué.fr/rp(AWP / 07.03.2018 07h59)