La Banque cantonale vaudoise accueille deux nouveaux administrateurs

Lausanne (awp) - La Banque cantonale vaudoise (BCV) va connaître des changements au conseil d'administration, suite aux départs annoncés de Luc Recordon et Paul-André Sanglard. Ces administrateurs sont touchés par la limite des mandats. Afin de remplacer les partants, le Conseil d'Etat vaudois a nommé Fabienne Freymond Cantone et Jean-François Schwarz.M. Recordon quittera son siège à l'organe de surveillance le 26 avril. Actuel vice-président, Paul-André Sanglard restera en place jusqu'au 31 décembre. L'administrateur Reto Donatsch reprendra la vice-présidence le 1er janvier 2019.Députée au Grand conseil vaudois et présidente de la commission de gestion, Mme Freymond Cantone a notamment occupé diverses fonctions dirigeantes auprès de BSI et siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés.Pour sa part, Jean-François Schwarz a entamé sa carrière à la BCV en 1976, puis a travaillé pour Credit Suisse sur territoire helvétique, mais également à New York. Il a ensuite siégé à la direction générale de l'établissemen cantonal jusqu'à sa retraite en 2017.fr/buc(AWP / 06.04.2018 08h18)