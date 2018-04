La Banque nationale suisse dans le rouge au premier trimestre

Zurich (awp) - La Banque nationale Suisse (BNS) a bouclé le premier trimestre 2018 dans le rouge, en raison principalement d'une perte liée aux positions en devises étrangères. L'institut d'emission rappelle que le résultat est très dépendant des marchés et qu'il n'est que difficilement possible de tirer des déductions pour la performance de l'exercice en cours.La perte trimestrielle de la BNS s'est élevée à 6,85 milliards de francs, à comparer au bénéfice de 7,90 milliards du premier partiel 2017, indique la banque centrale helvétique jeudi. Le résultat brut s'est inscrit à -6,76 milliards (+7,99 milliards auparavant).Les positions en devises étrangères ont débouché sur une perte de 7,01 milliards, contre un gain de 5,27 milliards auparavant. Sur ces monnaies, la BNS a inscrit un produit d'intérêts et des dividendes de 3 milliards. Ces rentrées ont été dévorées par des pertes de change (2,8 milliards), des pertes d'évaluations (3,9 milliards) et des pertes boursières (3,3 milliards).En revanche, le résultat des positions en francs s'inscrit en hausse de 11% à 480,8 millions. Ce montant se compose pour l'essentiel des intérêts négatifs prélevés sur les avoirs en comptes de virement, précise la banque dans son communiqué.L'or n'a pas apporté de soutien à la BNS de janvier à mars. Le résultat a chuté à -224,6 millions de francs, alors qu'un bénéfice de 2,25 millards avait été enregistré au premier trimestre de l'année passée. Le prix du kilogramme du métal jaune a reculé à 40'643 francs, contre 40'859 à à fin 2017.fr/buc(AWP / 26.04.2018 07h55)