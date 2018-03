La Bourse de Dublin fait définitivement partie d'Euronext et rejoint ainsi Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne au sein de l'opérateur boursier qui a annoncé mardi la finalisation de cette acquisition d'un coût de 137 millions d'euros."C'est clairement un grand jour dans l'histoire d'Euronext, puisque c'est la première fois depuis l'entrée en Bourse du groupe que nous étendons notre modèle fédéral", a affirmé Stéphane Boujnah, le directeur général et président du directoire de l'opérateur boursier paneuropéen, lors d'une conférence téléphonique.Cette opération, annoncée en novembre dernier, constitue également le premier grand rapprochement au sein des places financières européennes depuis le rachat de celle de Milan par l'opérateur londonien LSE, finalisé en 2007.L'Irish Stock Exchange (ISE), avec à sa tête Deirdre Somers, opèrera sous le nom commercial d'Euronext Dublin et sera intégré dans les comptes dès le 1er avril, a précisé Euronext dans un communiqué."C'est un jour historique pour les marchés de capitaux irlandais", a également estimé Mme Somers, citée dans le texte.Cette acquisition "montre la capacité d'Euronext à accueillir un opérateur indépendant lorsque celui-ci se montre prêt à envisager" un rapprochement, a ajouté M. Boujnah qui s'exprimait de Dublin.Interrogé sur d'autres projets d'acquisitions en Europe, M. Boujnah a affirmé qu'il était "difficile de répondre précisément à cette question". "Il y a des opérateurs indépendants en Europe", avec de nombreuses différences en terme de taille, de situation et dans leur réflexion concernant un éventuel rapprochement. "Il faut respecter leur identité et leur processus de prises de décisions", a-t-il complété sans vouloir en dire davantage.L'acquisition de la Bourse de Dublin va "renforcer la capacité des capitales européennes à financer l'économie réelle" et "elle montre la confiance de l'Irlande dans le projet européen" dans un contexte post-Brexit, a également estimé le patron d'Euronext.Selon lui, cette opération devrait en outre permettre à Euronext de devenir notamment un acteur influent en terme de cotation de titres de dette mais également pour celle des ETF (fonds cotés en Bourse).Le chiffre d'affaires d'Euronext Dublin s'est élevé à 32,3 millions d'euros en 2017 pour une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 31,9%.Le montant des synergies attendues s'élève à 6 millions (avant impôt) d'ici à 2020 pour un coût d'intégration d'environ 9 millions, a précisé un reponsable d'Euronext.L'opération va entraîner une augmentation du bénéfice par action dès la première année, selon Euronext.(©AFP / 27 mars 2018 12h33)