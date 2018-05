La Bourse de Francfort sans élan, l'Italie inquiète (Dax: +0,02%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort était quasi stable mardi en matinée, le Dax grappillant 0,02% alors que le risque d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis s'éloigne mais que l'inquiétude monte face à l'évolution politique en Italie.L'indice vedette, qui avait démarré la séance en hausse de 55 points (+0,42%), n'en gagnait à peine plus que 3, à 13.080,63 points tandis que le MDax des valeurs moyennes avançait de 0,47% à 26.960,02 points."Les investisseurs sont convaincus qu'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine peut être évitée à la suite des récentes négociations", estime Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.Le craintes du moment sont davantage liées à l'Italie, où la coalition anti-européenne qui se met en place ne cache pas ses intentions de pratiquer une politique de relance en laissant déraper le déficit public et la dette, au risque de provoquer une crise de l'euro.Le vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro, Valdis Dombrovskis, a de son côté exhorté le prochain gouvernement italien à mener "une politique budgétaire raisonnable" dans une interview publiée lundi par le quotidien économique allemand Handelsblatt.L'euro était cependant stable mardi, à près d'1,18 dollar, un niveau propre à soutenir les valeurs exportatrices du Dax.Alors que l'agenda est vide côté des indicateurs, la Bundesbank publiera mardi à 10H00 GMT son bulletin mensuel dans lequel elle va analyser la situation conjoncturelle en Allemagne et donner son sentiment sur le deuxième trimestre en cours, après un tassement observé lors des trois premiers mois de l'année.Les investisseurs scruteront plus tard dans la semaine les comptes-rendus des dernières réunions de politique monétaire, la Fed américaine publiant le sien mercredi en pouvant donner des indications sur ses prochaines étapes de resserrement monétaire, puis ce sera au tour de la BCE jeudi alors que peu se surprises sont à en attendre.Les valeurs automobiles profitaient d'une relâche des tensions commerciales sino-américaines, BMW prenant 0,95% à 89,41 euros, en tête du Dax, Volkswagen 0,83% à 174,54 euros et Daimler 0,59% à 67,80 euros.Deutsche Post gagnait 0,91% à 34,36 euros après une note d'UBS recommandant d'acheter le titre et relevant le cours cible de 38,50 à 39,30 euros.Deutsche Bank était stable (+0,02% à 10,81 euros), alors que Goldman Sachs a abaissé dans une note le cours cible de 14,80 à 12,70 euros. La première banque allemande, toujours pas sortie de crise, devra affronter jeudi la grogne des actionnaires lors de son assemblée générale.Deutsche Börse (-0,94% à 110,50 euros) a annoncé vendredi soir dernier des changements dans le calcul de certains indices boursiers, conduisant à ce que des valeurs technologiques regroupées encore au sein du TecDax puissent en sortir pour rejoindre le SDax des petites valeurs ou le MDax des valeurs moyennes. Aussi, la taille de ces indices va augmenter, le MDax devant passer de 50 à 60 valeurs et le SDax de 50 à 70 valeurs.afp/ol(AWP / 22.05.2018 09h45)