La Bourse de Londres chute de 2,25% en début de séance

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

ASTRAZENECA

MEDICLINIC INTERNATIONAL

BP

STANDARD LIFE ABERDEEN

VODAFONE GROUP

ROLLS-ROYCE HOLDINGS

Hargreaves Lansdown

Londres - La Bourse de Londres chutait de 2,25% mardi en début de séance, les investisseurs cédant à l'affolement dans le sillage de Wall Street et des places financières asiatiques après plusieurs mois d'euphorie boursière.Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 164,74 points à 7.170,24 points. La baisse, qui touchait la plupart des secteurs, avait attent 3,5% à la 'ouverture."Cela suit la dégringolade de Wall Street hier, qui a chuté pour la deuxième séance consécutive, et la réaction inquiète des marchés asiatiques pendant la nuit. Au total les principaux indices ont perdu plus de 10% à leur plus bas atteint pendant la nuit, ce qui correspond à une correction" sur le marché après des mois d'euphorie, a expliqué Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.pn/nas/phv(©AFP / 06 février 2018 08h36)