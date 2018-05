La Bourse de Londres se rapproche de son sommet historique (+0,31%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a gagné du terrain vendredi (+0,31%), grâce au secteur minier et au terme d'une semaine qui a rapproché le marché britannique de ses plus hauts historiques.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 23,58 points à 7724,55 points. Sur la semaine écoulée, il a engrangé 2,08%. Il s'agit de sa septième progression hebdomadaire consécutive."Il s'agit d'une nouvelle bonne semaine pour les marchés boursiers, le FTSE revenant à son plus haut niveau depuis janvier", relève David Cheetham, analyste chez XTB."La hausse depuis le point bas de mars a été assez remarquable à la fois en termes d'ampleur et par l'absence de tout accroc significatif", note-t-il.Ce mouvement d'optimisme, qui s'appuie notamment sur la hausse des cours du pétrole, a permis à l'indice vedette de s'approcher de son sommet historique du 12 janvier qui est tout près de 7.800 points.Le marché a été soutenu vendredi par le secteur minier, sur fond de bonne orientation des cours des métaux. Anglo American a pris 3,29% à 1859,40 pence, BHP Billiton 2,50% à 1711,20 pence, Glencore 2,63% à 386,10 pence et Rio Tinto 0,66% à 4224,00 pence.La compagnie minière Randgold, spécialiste de l'or, s'est ressaisie (+3,81% à 5890,00 pence). Elle avait souffert la veille en raison de résultats décevants attribués notamment à une grève dans une mine en Côte d'Ivoire.Le groupe de télévision ITV a bondi (+7,27% à 172,00 pence), après avoir déjà fortement progressé la veille dans la foulée de bons résultats au premier trimestre. Le titre a profité de commentaires favorables sur ses perspectives d'évolution par les analystes de la banque américaine JPMorgan.Enfin, les entreprises de gestion des eaux Severn Trent (-2,18% à 1976,00 pence) et United Utilities (-1,89% à 766,40 pence) ont été délaissées après une note du courtier Bernstein pointant le risque de barrières réglementaires accrues dans le secteur.afp/ol(AWP / 11.05.2018 18h09)