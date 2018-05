La Bourse de Milan en hausse après le veto sur un gouvernement eurosceptique

La Bourse de Milan s'affichait en hausse lundi matin au lendemain du veto opposé par le président italien Sergio Mattarella à un gouvernement populiste clairement eurosceptique.Vers 07H30 GMT, le FTSE Mib prenait 1,05% à 22.633 points, après avoir frôlé les 2% un quart d'heure plus tôt.Parmi les principales hausses: UniCredit gagnait 2,12% à 15,716 euros, Italgas 2,07% à 4,738 euros, Enel 1,83% à 4,836 euros, Snam 1,76% à 3,704 euros et Ubi Banca 1,6% à 3,683 euros.M. Mattarella a refusé dimanche de nommer un eurosceptique au ministère des Finances, le candidat soutenu par Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux vainqueurs des élections législatives du 4 mars, qui disposent de la majorité gouvernementale au Parlement.Le président italien s'apprêtait à désigner lundi Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire, pour former un gouvernement avant de nouvelles élections.Face à la perspective de la formation d'un gouvernement eurosceptique, les marchés étaient nerveux depuis une dizaine de jours.Vendredi, la Bourse de Milan avait terminé sur une nouvelle baisse de 1,54%, tandis que le spread, l'écart entre les taux d'emprunt à dix ans allemand et italien, avait atteint dans l'après-midi 217 points, son plus haut depuis décembre 2013, avant de finir la journée à 206 points.Lundi matin, le spread a ouvert en recul à 192 points, témoignant là aussi d'une certaine détente.(©AFP / 28 mai 2018 09h49)