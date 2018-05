La Bourse de Milan repart à la baisse après le veto sur un gouvernement eurosceptique

ASSICURAZIONI GENERALI

BANCO BPM

UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE

Milan - La Bourse de Milan repartait à la baisse lundi après s'être pourtant redressée à l'ouverture au lendemain du veto opposé par le président italien Sergio Mattarella à un gouvernement populiste eurosceptique, et avec l'arrivée prévue à la présidence du Conseil d'un ancien du FMI.Vers 09H00 GMT, le FTSE Mib perdait 0,26% à 22.340 points. Il avait pourtant frôlé les +2% une vingtaine de minutes après l'ouverture de la Bourse.Les banques étaient en berne: Bper Banca perdait 3,41% à 4,415 euros, Ubi Banca 2,81% à 3,523 euros, Banco BPM 1,95% à 2,363 euros et Banca Generali 1,92% à 22,44 euros.M. Mattarella a refusé dimanche de nommer un eurosceptique au ministère des Finances, le candidat soutenu par Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux vainqueurs des élections législatives du 4 mars, qui disposent de la majorité gouvernementale au Parlement.Et le président italien s'apprêtait à désigner lundi Carlo Cottarelli, ancien du FMI et incarnation de l'austérité budgétaire, pour former un gouvernement avant de nouvelles élections."Même si le risque immédiat d'avoir un ministre des Finances eurosceptique a été au moins reporté, les incertitudes italiennes vont continuer à peser lourdement sur l'humeur (des investisseurs) en Italie et - d'une manière moins forte - sur ses voisins de l'eurozone dans les prochains mois", estime Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg.Les marchés sont nerveux depuis une dizaine de jours.Vendredi, la Bourse de Milan a terminé sur une nouvelle baisse de 1,54%, tandis que le spread, l'écart entre les taux d'emprunt à dix ans allemand et italien, avait atteint dans l'après-midi 217 points, son plus haut depuis décembre 2013, avant de finir la journée à 206 points.Lundi matin, il a ouvert en recul de six points, mais a depuis regagné trois points, pour s'établir à 203 points.cco/fcc/jhd(©AFP / 28 mai 2018 09h08)