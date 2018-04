La Bourse de Paris à l'équilibre à mi-séance

La Bourse de Paris réduisait ses pertes en début d'après-midi, se maintenant autour de l'équilibre (-0,03%), en attendant des indicateurs américains.A 13H43 (11H43 GMT), l'indice CAC 40 perdait 1,68 point à 5.411,15 points, dans un volume d'échanges de 1,16 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini sur une progression de 0,39%.La cote parisienne a ouvert en léger repli puis tentait timidement de regagner un peu de terrain au cours de la séance.La séance du jour était placée sous le signe de la macroéconomie, avec la diffusion des indices PMI des deux côtés de l'Atlantique, "le principal rendez-vous" de la journée, selon les analystes du courtier Aurel BGC.En zone euro, la croissance de l'activité privée est restée inchangée en avril après le ralentissement enregistré en mars, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.L'indice mensuel s'affiche à 55,2 points, au même niveau qu'en mars. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.Les investisseurs restaient dans l'attente de cette donnée aux Etats-Unis, également pour le mois d'avril, ainsi que des reventes de logements dans le pays.Par ailleurs, "le risque géopolitique est encore un sujet d'actualité même si son effet sur le marché s'atténue", ont relevé les analystes de Saxo Banque, évoquant notamment des discussions "entre Pékin et Washington à propos des dossiers nord-coréen et iranien" qui semblent "plutôt aller dans le sens d'un regain du multilatéralisme".Sur le front des valeurs, Maurel et Prom cédait 2,85% à 4,43 euros, en dépit de la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 15% au premier trimestre, porté par la progression des cours du brut.Bourbon, fournisseur de services maritimes pour l'industrie pétrolière, perdait 0,99% à 5 euros. Le groupe français a annoncé vendredi qu'il espérait parvenir à un accord général avec ses créanciers "avant la fin de l'année", à l'occasion de son assemblée générale ordinaire.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 23 avril 2018 15h40)