La Bourse de Paris à l'équilibre après Wall Street (-0,08%)

La Bourse de Paris se stabilisait jeudi (-0,08%) après l'ouverture en hausse de Wall Street, mais optait toujours pour la prudence au lendemain de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).A 15H41 (14H41 GMT), l'indice CAC 40 reculait de 4,27 points, à 5.297,90 points, dans un volume d'échanges de 2,43 milliard d'euros. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,23%.La cote parisienne a ouvert en recul, emboîtant le pas à Wall Street, qui a clôturé dans le rouge mercredi, et a conservé cette tendance négative dans la matinée. Mais elle tentait de regagner un peu de terrain dans l'après-midi, après que la Bourse de New York a ouvert dans le vert, soutenue par un indicateur."Les minutes (de la banque centrale américaine) ont confirmé, par la confiance affichée, le redressement de l'inflation et le dynamisme de la croissance de l'économie américaine, renforçant le sentiment que la Fed pourrait bien remonter ses taux directeurs trois voire quatre fois cette année", a résumé dans une note Franklin Pichard, directeur général délégué de Kiplink Finance.Après la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) a publié son compte-rendu de sa réunion de politique monétaire du 25 janvier. Selon le document, l'institution européenne est apparue divisée en janvier sur le moment d'amorcer un retrait de son soutien massif à l'économie.Du côté des indicateurs, le climat des affaires en France a encore légèrement fléchi en février, comme en janvier, tandis que les prix à la consommation ont augmenté de 1,3% en janvier sur un an, soutenus par l'accélération de la hausse des prix des services et de l'énergie.Le moral des entrepreneurs allemands a reculé plus qu'attendu en février pour s'établir à 115,4 points, avec un repli marqué des attentes pour les prochains mois, selon le baromètre Ifo.Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont pour leur part retombées de façon inattendue à un niveau proche de leur plancher en 45 ans, selon le département du Travail.En matière de valeurs, TechnipFMC était conforté (+5,34% à 25,05 euros) par un relèvement de sa prévision de marge 2018 pour la branche Onshore/Offshore, une de ses principales divisions.Technicolor dévissait en revanche de 25,03% à 2,19 euros, plombé par une perte nette multipliée par plus de six en 2017 et une nouvelle réduction de ses objectifs 2020 à l'issue d'une année "particulièrement difficile".Ingenico plongeait pour sa part de 18,33% à 75,12 euros, ses objectifs 2018 ayant été jugés décevants par le marché.Vallourec s'enfonçait de 12,27% à 4,34 euros alors que le flou dans ses perspectives 2018 inquiète le marché malgré une réduction de sa perte en 2017.Fnac Darty se repliait de 4,16% à 92,15 euros malgré la confirmation de ses objectifs à moyen terme. Le groupe a dégagé en 2017 un bénéfice net de 37 millions d'euros et un chiffre d'affaires à 7,4 milliards d'euros, en progression de 38% sur un an.Arkema montait à l'inverse de 4,40% à 107,85 euros après avoir publié un bénéfice net de 576 millions d'euros pour 2017, en hausse de 34,9%, soutenu par la progression des ventes dans les trois pôles d'activité.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 22 février 2018 16h17)