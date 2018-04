La Bourse de Paris à l'équilibre après une ouverture retardée

La Bourse de Paris évoluait sans tendance (+0,02%) lundi matin, après un incident technique ayant retardé d'une quarantaine de minutes le calcul de l'indice, la prudence prédominant dans un contexte d'incertitudes géopolitiques.A 10H12 (08H12 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 0,87 point à 5.315,89 points. Vendredi, il avait fini en petite hausse de 0,11%.La valeur d'ouverture de l'indice boursier parisien n'a été connu qu'autour de 09H40 (07H40 GMT) en raison d'un "incident technique" mais l'échange des titres n'a pas été affecté par ce problème.Le contexte géopolitique incite les investisseurs à la prudence."Donald Trump a la fâcheuse tendance à passer d'un conflit à l'autre, ce qui ne permet pas à la confiance de revenir durablement sur les marchés, qui attendent maintenant les prochains tweets du président américain", ont relevé dans une note les stratégistes du courtier Aurel BGC.Washington, Paris et Londres ont effectué samedi à l'aube des frappes contre trois sites présentés comme liés au programme d'armement chimique syrien, sans faire de victimes, en représailles à une attaque chimique présumée le 7 avril à Douma, qui était alors le dernier bastion rebelle dans la Ghouta, près de Damas.Sur le front des valeurs, Kering s'appréciait de 0,66% à 439,10 euros. Emmanuel Macron a jugé dimanche "évident" que le groupe français de luxe, qui aurait, selon le site d'information Mediapart, soustrait environ 2,5 milliards d'euros d'impôts depuis 2002, dont une partie au fisc français, faisait l'objet d'un contrôle fiscal en France. Le groupe a indiqué n'être visé par aucune plainte fiscale.Sanofi montait de 0,53% à 66,34 euros. Selon des informations du Financial Times, le fonds de capital-investissement américain Advent International serait en tête pour racheter Zentiva, la division génériques du groupe en Europe, actuellement en vente.Marie Brizard plongeait de 5,00% à 8,36 euros, lesté par un relèvement vendredi de sa prévision de perte d'exploitation pour l'exercice 2017 faisant apparaître des charges plus élevées que prévu.Air France était proche de l'équilibre (-0,09% à 8,59 euros) alors que l'intersyndicale de la compagnie a maintenu vendredi ses quatre prochains appels à la grève.Recylex gagnait 0,84% à 12,00 euros. Le spécialiste du recyclage des métaux a annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices en 2017, profitant entre autres d'une hausse des cours des métaux et de "très bons" niveaux de production.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 16 avril 2018 10h51)