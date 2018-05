La Bourse de Paris a résisté malgré les doutes sur l'Italie

La Bourse de Paris a terminé proche de l'équilibre mardi (+0,05%), se maintenant à ses sommets annuels malgré les doutes concernant la situation politique italienne.L'indice CAC 40 a pris 2,59 points à 5.640,10 points, dans un volume d'échanges de 3,5 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,41%, à son niveau le plus haut depuis la mi-décembre 2007."Le marché a été un peu hésitant mais il reste globalement complaisant, bien orienté sur une dynamique haussière, malgré des sujets d'inquiétudes", a commenté auprès de l'AFP Andréa Tuéni, un analyste de Saxo Banque.La situation politique en Italie "reste surveillée de près, même si le marché n'a pas eu de réaction importante jusqu'à présent", a-t-il précisé.Deux mois et demi après les élections en Italie, la coalition antieuropéenne en train de se mettre en place à Rome ne cache pas ses intentions de pratiquer une politique de relance en laissant déraper le déficit public et la dette."Si le risque venait à se matérialiser de manière plus nette, il pourrait y avoir une réaction un peu plus violente, étant donné que la CAC 40 a enregistré huit semaines consécutives de hausse", a estimé l'analyste.La faiblesse de l'euro face au dollar ainsi que l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont en revanche été des facteurs de soutien lors de la séance du jour, selon l'expert.L'euro était stable mardi après-midi face au dollar, après avoir atteint la veille un plus bas depuis mi-novembre.Le ministère chinois des Finances a annoncé dans la matinée que la Chine réduirait de 25% à 15% ses droits de douane sur les automobiles importées à compter du 1er juillet, une annonce qui intervient quelques jours après l'accord passé avec les Etats-Unis pour régler leurs différends commerciaux.Du côté des indicateurs, l'agenda était vide.CAC Euronext(©AFP / 22 mai 2018 18h13)