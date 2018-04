La Bourse de Paris affiche une confiance prudente

La Bourse de Paris conservait ses gains (+0,21%) lundi à la mi-journée, avant une semaine marquée par le lancement de la saison des résultats, les investisseurs prenant du recul par rapport aux tensions commerciales américano-chinoises.A 13H38 (11H38 GMT) l'indice CAC 40 prenait 11,07 points à 5.269,31 points, dans un volume d'échanges de 930 millions d'euros. Vendredi, il avait fini en repli de 0,35%.Après une ouverture timide dans le vert, la cote parisienne a conservé cette tendance dans la matinée.La Bourse de New York s'orientait pour sa part vers une ouverture en hausse.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, progressait de 0,67%, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (+0,58%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, avançait de 0,76%."Les marchés actions sont prudemment optimistes ce matin alors que le président (américain Donald) Trump est confiant qu'un accord va être conclu entre les Etats-Unis et la Chine en matière de commerce", a résumé dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets."La faiblesse des actions mondiales dernièrement a largement été motivée par la crainte d'une possible guerre commerciale et ces inquiétudes ont désormais légèrement diminué", a-t-il poursuivi.Donald Trump s'est voulu plutôt rassurant dimanche, se disant convaincu qu'un "accord sera trouvé" avec la Chine pour éviter un conflit commercial.Pour autant, en dépit de ce tweet accommodant du président américain, la Chine a jugé lundi que des négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient "impossibles dans les conditions actuelles".Les investisseurs semblaient par ailleurs "rassurés par les déclarations de la Corée du Nord confirmant son intention d'être prête à discuter d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne avec les Etats-Unis", a estimé pour sa part Franklin Pichard, directeur général délégué de Kiplink Finance.Le marché se préparait par ailleurs au lancement, cette semaine, de la saison des résultats du premier trimestre."LVMH ouvrira le bal ce soir avec ses ventes du premier trimestre. Les investisseurs pourraient trouver matière à soulagement si les perspectives des entreprises cotées restent bien orientées", ont relevé les stratégistes du courtier Aurel BGC.Du côté des indicateurs, l'Allemagne a enregistré en février un excédent commercial de 19,2 milliards d'euros, en recul par rapport à janvier sous l'effet d'une baisse plus élevée des exportations que des importations.Sur le front des valeurs, Casino Guichard profitait (+1,65% à 41,30 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" contre "conserver" auparavant par Deutsche Bank.Kering s'adjugeait 0,24% à 418,60 euros alors que le groupe va céder sa marque Volcom, spécialisée dans les vêtements de sport et de glisse, dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur le secteur du luxe.Air France gagnait 1,38% à 8,94 euros. La compagnie prévoit qu'un avion sur quatre sera cloué au sol mardi, au sixième épisode d'une grève pour les salaires lancée en février, selon un communiqué de la direction publié lundi.Ubisoft se repliait de 1,09% à 72,54 euros après être monté de plus de 10% jeudi sur fond de très bonnes ventes de lancement pour "Far Cry 5". Sorti victorieux d'un long bras de fer avec Vivendi pour le contrôle du groupe, Yves Guillemot, PDG et fondateur de l'éditeur de jeux vidéo, vise 5 milliards de joueurs d'ici à 10 ans grâce à son nouveau partenariat avec le géant chinois Tencent.Airbus grappillait 0,55% à 94,92 euros. L'avionneur européen a enregistré 45 commandes nettes d'avions depuis le début de l'année à fin mars, et livré 121 appareils.De son côté, Boeing a remporté vendredi une grosse commande auprès d'American Airlines pour son 787, au détriment de son rival l'A350 d'Airbus, qui subit aussi une annulation de commande de la part de la compagnie américaine.Bonduelle gagnait 0,99% à 35,80 euros. Le groupe agroalimentaire familial Bonduelle a annoncé vendredi que le PDG, Christophe Bonduelle, nommait un directeur général issu de la famille tout en restant président non exécutif.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 09 avril 2018 14h01)