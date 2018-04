La Bourse de Paris attendue à l'équilibre avant des indicateurs européens

La Bourse de Paris devrait ouvrir à l'équilibre lundi en attendant la publication d'indicateurs d'activité en Europe.Le contrat à terme sur le CAC 40 était quasi stable (+0,03%) une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, l'indice avait fini sur une progression de 0,39% à 5.412,83 points, au plus haut depuis début février.De son côté, Wall Street a terminé dans le rouge, secouée par l'accès de faiblesse du secteur de la technologie et une certaine fébrilité face à la montée des taux d'intérêt sur le marché de la dette."Les résultats d'entreprises pourraient encore permettre de servir de moteur au marché en ce début de semaine mais la macroéconomie va de nouveau revenir sur le devant de la scène à la faveur de la publication des indices PMI des deux côtés de l'Atlantique", ont souligné dans une note les analystes de Saxo Banque."Les publications françaises et allemandes à partir de 09H00 permettront d'avoir plus d'indications sur la trajectoire de la croissance", ont-il ajouté.Ces données pourraient "bien alimenter le débat sur l'activité économique dans les deux plus grandes économies européennes", a abondé Michael Hewson, de CMC Markets.Également à l'agenda, les reventes de logements aux États-Unis, dont la publication est attendue dans l'après-midi.Le marché gardera par ailleurs un oeil sur les prix du pétrole "qui, pour l'instant, ne montre aucun signe d'un pic à court terme", a ajouté Michael Hewson.Le reste de la semaine devrait être plus nourri, avec la saison des résultats. Sont notamment attendues les publications de TF1, Air Liquide, Saint-Gobain, Orange ou encore Total.Côté macroéconomie, le marché sera attentif à de nombreux indicateurs de confiance pour le mois d'avril ou encore à une réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE).VALEURS A SUIVREMaurel et Prom: la compagnie pétrolière française a publié lundi un chiffre d'affaires en hausse de 15% au premier trimestre, grâce à la progression des cours du brut.Bourbon: en difficulté financière, le groupe français, fournisseur de services maritimes pour l'industrie pétrolière, espère parvenir à un accord général avec ses créanciers "avant la fin de l'année", a-t-il indiqué vendredi à l'occasion de son assemblée générale ordinaire.(©AFP / 23 avril 2018 08h53)