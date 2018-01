La Bourse de Paris attendue stable malgré le "shutdown" américain

La Bourse de Paris devrait ouvrir proche de l'équilibre ce lundi, portée par la vigueur de son homologue américaine, qui n'a pas été affectée par la menace d'une fermeture partielle des administrations fédérales concrétisée samedi.Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,15% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait fini sur une note positive (+0,58%) à 5.526,51 points.Wall Street a pour sa part également terminé en hausse vendredi."Au cours de cette nouvelle semaine qui débute, et qui devrait voir les marchés européens ouvrir dans le vert" après la clôture américaine de vendredi, "l'attention de la plupart des investisseurs devrait se focaliser sur les deux importantes réunions de banques centrales cette semaine", a relevé dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.La Banque du Japon (BoJ) donnera mardi sa décision de politique monétaire, tandis que celle de la Banque centrale européenne (BCE) est attendue jeudi."Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans le sillage des questions qui entourent les conséquences économiques du +shutdown+ du gouvernement fédéral" américain, ont estimé pour leur part les experts de Mirabaud Securities Genève."Malgré la menace d'une fermeture partielle des administrations fédérales (+shutdown+), les marchés américains sont encore parvenus à clôturer à de nouveaux records la semaine dernière", a constaté M. Hewson."La semaine a également été bonne pour les marchés européens qui ont atteint leur plus haut niveau cette année, le Dax allemand se rapprochant encore une fois de ses records atteints en novembre", a-t-il complété.Aussi, selon le spécialiste, il est peu probable que la fermeture des administrations américaines, qui a effectivement été décrétée samedi faute d'un vote favorable sur le budget au Sénat, affecte durablement les marchés actions.Ce blocage "devrait être assez limité, au moins à court terme, étant donné que les données économiques globales continuent de montrer un niveau plutôt solide d'activité économique", a souligné M. Hewson.Initialement prévu dans la nuit, le vote du Sénat qui pourrait permettre de mettre fin au "shutdown" entré en vigueur samedi matin a été reporté à lundi midi (17H00 GMT).Cette paralysie budgétaire, liée à un désaccord sur la question sensible de l'immigration, devrait se traduire par la mise au chômage technique de centaines de milliers d'employés fédéraux.En Allemagne, les sociaux-démocrates ont approuvé dimanche dans la douleur le principe d'une coalition avec Angela Merkel, une décision qui rassure en Europe même si l'imbroglio politique sur la formation du gouvernement est loin d'être résolu.Du côté des indicateurs, "il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent (ce lundi) à part l'activité de la région de Chicago" aux Etats-Unis, ont rappelé les experts de Mirabaud Securities Genève.Une réunion des ministres des Finances de la zone euro se tient par ailleurs à Bruxelles.VALEURS A SUIVRESanofi: le géant pharmaceutique français a annoncé lundi le rachat de l'américain Bioverativ, spécialisé dans les traitements contre l'hémophilie, pour environ 11,6 milliards de dollars.LVMH: le styliste français Hedi Slimane a été nommé directeur de la création artistique et de l'image de la maison de luxe Céline, a annoncé dimanche le groupe qui détient la marque parisienne depuis 1996.Engie: la directrice générale du groupe, Isabelle Kocher, ne devrait pas être nommée présidente du groupe énergétique en mai après le départ de Gérard Mestrallet, affirme le Journal du Dimanche.Carrefour: le groupe, dont l'année 2017 a été de son propre aveu "globalement difficile", doit annoncer mardi un "plan de transformation" conçu dans le plus grand secret, et faisant craindre aux syndicats d'importantes réductions d'effectifs.Orange: le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a jugé dimanche que Stéphane Richard, qui pourrait être reconduit pour un troisième mandat à la tête d'Orange, devrait "immédiatement" quitter ses fonctions si jamais il était condamné dans l'affaire de l'arbitrage Tapie.Airbus: la commande de 36 A380 annoncée ce jeudi par Emirates donne à Airbus "une visibilité pour au moins les dix  ans à venir", a déclaré Tom Enders, le PDG du groupe, dans une interview au JDD parue dimanche.(©AFP / 22 janvier 2018 08h54)