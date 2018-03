La Bourse de Paris attentiste avant les chiffres de l'emploi américain

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse (-0,12%) vendredi, attentiste avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain au lendemain des annonces de Donald Trump de frapper de fortes taxes les importations d'acier et d'aluminium.A 09H45 (08H45 GMT), l'indice CAC 40 cédait 6,52 points à 5.247,88 points. La veille, il avait fini en nette hausse de 1,28%.La décision de Donald Trump, qui a imposé jeudi des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, a suscité de vives protestations dans son camp et de par le monde, l'Union européenne et la Chine mettant en avant notamment les risques d'une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles.Après la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, les investisseurs scruteront aussi le dernier rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, publié plus tard dans la journée, au lendemain de l'annonce d'une remontée plus forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage dans le pays."Tout le monde scrutera de près l'évolution du salaire horaire moyen qui pourrait encore provoquer, comme au début du mois de février, de nouvelles sueurs froides aux investisseurs en cas de hausse soutenue", affirme Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.Du côté des indicateurs, la France et l'Allemagne ont publié vendredi une production industrielle en repli, de 2% et de 0,1% respectivement.Sur le front des valeurs, Arcelormittal reculait de 1,22% à 26,23 euros après l'annonce par Donald Trump de taxes de 25% sur les importations d'acier par les Etats-Unis.TF1 prenait 0,09% à 11,56 euros et Orange cédait 0,04% à 14,12 euros, les deux groupes ayant conclus un accord sur la diffusion des chaînes du groupe de télévision sur les box de l'opérateur.Lagardère lâchait 6,94% à 22,39 euros après l'annonce de prévisions prudentes pour 2018, le groupe ayant en parallèle gardé le suspense sur les cessions d'actifs qu'il négocie pour améliorer sa rentabilité.Spie abandonnait 3,83% à 20,58 euros après la publication d'un recul de 40% du bénéfice net du groupe de services pour l'énergie et les communications, sous l'effet de coûts de restructuration.CGG prenait 9,32% à 1,62 euro, le groupe parapétrolier français, qui a récemment achevé sa restructuration financière, ayant réduit sa perte l'an dernier et fait part vendredi de sa "confiance" pour 2018.Eurazeo gagnait 0,13% à 77,90 euros. La société d'investissement a affiché de soldes résultats en 2017 avec un bond de son actif net réévalué, indicateur le plus représentatif, à 78,2 euros par action.Veolia prenait 0,05% à 19,66 euros. Le groupe a porté son différend avec le Gabon devant une instance de conciliation dépendant de la Banque mondiale.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 09 mars 2018 10h31)