La Bourse de Paris a fini en hausse jeudi (+0,98%), l'optimisme des investisseurs ayant permis à l'indice de franchir les 5.600 points et d'atteindre son plus haut niveau de clôture depuis le 28 décembre 2007.L'indice CAC 40 a gagné 54,38 points, à 5.621,92 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,6 milliards d'euros. La veille, une progression de 0,26% lui avait déjà permis d'atteindre son point le plus haut depuis le 31 décembre 2007.CAC Euronext(©AFP / 17 mai 2018 17h59)