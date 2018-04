La Bourse de Paris bien orientée à mi-séance

La Bourse de Paris restait dans le vert lundi à mi-séance (+0,30%), semblant bien partie pour terminer le mois sur une note positive, lors d'une journée relativement calme.A 13H40 (11H40 GMT), l'indice CAC 40 prenait 16,32 points à 5.499,51 points dans un volume de 908 millions d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,54%.La cote parisienne a ouvert en léger recul avant de vite changer de tendance pour s'ancrer dans le vert, repassant même au-dessus du seuil des 5.500 points, qu'elle n'avait plus atteint depuis fin mars.Après avoir fini la semaine écoulée en ordre dispersé, la Bourse de New York se préparait de son côté à une ouverture en hausse.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, prenait 0,40%, tandis que l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,28%. Le Nasdaq, à dominante technologique, s'appréciait quant à lui de 0,39%."En cette dernière séance du mois et avant un mois de mai riche en échéances géopolitico-commerciales, les marchés ne devraient pas prendre d'initiatives particulières", ont noté les analystes de Aurel BGC.Sans monter fortement, l'indice parisien restait toutefois en forme, puisque "ce mois d'avril s'annonce comme le meilleur mois pour le CAC 40 depuis décembre 2016 (environ +6%)", a relevé Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.A la veille du mardi 1er mai, férié sur nombre de places financières, plusieurs thèmes continuaient d'occuper les investisseurs, au premier plan desquels les relations commerciales avec les Etats-Unis.Ce dossier restera au premier plan alors qu'expirent, mardi, les exemptions sur les taxes à l'importation d'acier et d'aluminium annoncées par l'administration américaine, dont ont bénéficié entre autres les pays membres de l'UE.Du côté des indicateurs, l'agenda comporte les dépenses des ménages américains en mars, et les promesses de logements sur la même période. Avant cela, la Chine a dévoilé un léger ralentissement de l'activité manufacturière en avril.En zone euro, la croissance des crédits accordés par les banques aux particuliers et aux entreprises de la région a décéléré en mars.En France, les permis de construire ont enregistré une baisse de 1,6% de janvier à mars, tandis que les mises en chantier ont reculé de 3,4%.Sur le front des valeurs, AccorHotels gagnait 2,20% à 46,97 euros après avoir annoncé le rachat de l'hôtelier suisse Mövenpick Hotels and Resorts pour 482 millions d'euros (560 millions de francs suisses).Eurofins prenait 3,36% à 448,60 euros après avoir annoncé l'acquisition de l'américain Covance Food Solutions pour 670 millions de dollars.TF1 montait de 4,52% à 10,40 euros, soutenu par la finalisation de l'acquisition de 78,07% du capital de l'éditeur de sites internet Auféminin.Vivendi s'appréciait de 2,20% à 21,81 euros. Le directeur général de Telecom Italia, Amos Genish, a déclaré qu'il démissionnerait si le fonds américain Elliott prévalait face à Vivendi, l'actionnaire principal de l'opérateur italien.Fnac Darty était dopé (+3,98% à 87,45 euros) par un début de suivi à "acheter" par Bryan Garnier.Technicolor s'élançait de 7,96% à 1,34 euro, rebondissant après avoir lourdement chuté la semaine précédente.A l'inverse, Imerys reculait de 3,67% à 77,40 euros. Si la société a publié des ventes et un bénéfice net en hausse au premier trimestre, elle souffrait toutefois d'une marge opérationnelle en repli de 0,4 point, jugée décevante par les analystes.CAC Euronext(©AFP / 30 avril 2018 14h20)