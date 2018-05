La Bourse de Paris bien orientée à mi-séance

La Bourse de Paris progressait de 0,47% lundi à la mi-journée, profitant d'un euro faible et d'un apaisement des tensions géopolitiques pour reprendre sa course vers de nouveaux sommets pendant un jour férié.A 13H45 (11H45 GMT), l'indice CAC 40 prenait 26,34 points à 5.640,85 points, dans un volume d'échanges de seulement 770 millions d'euros. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,13% à 5.614,51 points. Il avait atteint durant la journée 5.643,15 points, son niveau le plus élevé en séance depuis début janvier 2008.La cote parisienne a ouvert en légère hausse puis ses gains se sont accrus. Au cours de la matinée, elle a atteint un nouveau record de 5.657,44 points.La Bourse de New York se préparait également à débuter la séance en hausse.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, gagnait 0,90%. Celui de l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,57% tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, progressait de 0,67%.La progression des marchés européens "est aidée en grande partie par la faiblesse de l'euro et de la livre face au dollar", a estimé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.L'euro touchait lundi un plus bas depuis mi-novembre par rapport au dollar, la monnaie unique souffrant toujours des incertitudes sur l'Italie où la coalition antisystème doit présenter dans la journée le futur chef de gouvernement.En outre, la Chine et les Etats-Unis ont suspendu dimanche l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, éloignant le spectre d'une guerre commerciale, au lendemain de l'annonce d'un "consensus" entre les deux pays pour réduire le déficit commercial américain."Ce facteur contribue à la bonne humeur des marchés", a noté David Madden, un autre analyste de CMC Markets.Les investisseurs surveillaient également les cours du pétrole, qui montaient lundi sur fond d'inquiétudes sur l'offre, notamment au Venezuela et en Iran, après que le baril de Brent a brièvement touché les 80 dollars la semaine dernière.La séance parisienne était toutefois peu animée en cette journée fériée de Pentecôte en France, au moment où de nombreuses places financières européennes étaient fermées.Du côté des indicateurs, l'agenda était relativement dégarni. Il s'enrichira au fur et à mesure de la semaine, avec notamment mercredi l'indice PMI d'activité manufacturière en France et en Allemagne, publié par le cabinet Markit.Par ailleurs, les investisseurs prêteront attention ce même jour à la publication des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed).En matière de valeurs, Airbus était soutenu (+2,35% à 100,14 euros) par un relèvement de son objectif de cours par Morgan Stanley.Air France-KLM prenait 2,72% à 7,25 euros. Le gouvernement souhaite que le groupe se dote d'un nouveau PDG "à la rentrée prochaine" et écarte pour l'heure une sortie de l'Etat du capital de la compagnie franco-néerlandaise, a annoncé dimanche le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.AccorHotels progressait de 1,30% à 48,21 euros après avoir annoncé que le chinois Huazhu Hotels Group, poids lourd de l'hôtellerie au niveau mondial et également connu sous le nom de China Lodging Group, allait entrer à son capital à hauteur de 4,5%.Europacorp reculait de 12,18% à 2,38 euros. Luc Besson, le PDG de la société de production, est visé par une plainte pour viol, une accusation qu'il dément catégoriquement.(©AFP / 21 mai 2018 15h35)