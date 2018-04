La Bourse de Paris cède à nouveau du terrain sous le coup des tensions commerciales

La Bourse de Paris reculait (-0,43%) vendredi à l'ouverture, la nouvelle salve de menaces lancée par les Etats-Unis et la Chine ravivant les craintes de guerre commerciale et entamant les larges gains de la veille.A 09H19 l'indice CAC 40 perdait 22,75 points à 5.253,27 points. La veille, il avait réussi à mettre ses craintes de côté pour finir en forte hausse de 2,62%. Wall Street avait également relativisé et terminé dans le vert."Alors que les investisseurs commençaient à se dire que le plus dur était passé, le président américain joue la surenchère", ont noté les analystes de Aurel BGC.Après la clôture du marché américain, Donald Trump a en effet relancé l'offensive en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises en riposte.Quelques heures plus tard Pékin, qui a effectué a effectué jeudi auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) une démarche officielle concernant la première série de taxes douanières, a répliqué en se disant prête à "aller jusqu'au bout" et "quel qu'en soit le prix"."La nervosité monte aussi d'un cran dans l’attente de la publication du chiffre du chômage américain de mars" et "tous les yeux seront bien évidemment rivés vers le salaire horaire", estiment également les analystes de Mirabaud Securities Genève.L'agenda des indicateurs sera en effet dominé par la publication les chiffres officiels de l'emploi en février. Les analystes tablent sur des créations d'emplois à 175.000 avec un recul du taux de chômage d'un dixième de point de pourcentage à 4%.Aux Etats-Unis, outre le rapport mensuel sur l'emploi, les crédits à la consommation en février sont attendus.Avant l'ouverture des marchés, l'Allemagne a publié ses chiffres de production industrielle en février, marqués par un net repli de 1,6% sur un mois.Sur le terrain des valeurs, Vivendi perdait 0,60% à 21,41 euros après avoir dévoilé sa liste de dix candidats au conseil d'administration de Telecom Italia (Tim), l'opérateur de télécoms italien dont la gestion par le groupe français est dénoncée par le fonds activiste américain Elliott.Carrefour baissait de 1,27% à 16,66 euros. La direction du groupe a fait des propositions jeudi aux syndicats, notamment un bon d'achat de 150 euros, après la forte mobilisation qui a perturbé des centaines de magasins le 31 mars.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 06 avril 2018 10h02)