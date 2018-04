La Bourse de Paris clôture dans le rouge sous l'influence des Etats-Unis

La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi (-0,57%), rompant avec six séances de hausse, les investisseurs se montrant prudents face à la fragilité des marchés américains.L'indice CAC 40 a cédé 30,86 points, à 5.413,30 points, dans un volume d'échanges étoffé de 3,8 milliards d'euros. La veille, l'indice avait fini en légère hausse de 0,10%.La cote parisienne a ouvert en recul et a ensuite accentué ses pertes progressivement.Ces derniers jours, "l'Europe avait réussi à se déconnecter de ce qui se passait à Wall Street" mais aujourd'hui, le marché parisien a été rattrapé par les craintes américaines, a expliqué à l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.L'inquiétude est notamment alimentée par le franchissement du seuil des 3% par le taux d'emprunt à dix ans des États-Unis, a-t-il poursuivi.Dans ce contexte, "le marché a sanctionné plus vite les mauvaises nouvelles pour les entreprises qui publiaient leurs résultats et n'a à l'inverse pas récompensé les bonnes", selon lui.L'expert a également estimé que "les questions commerciales et les craintes géopolitiques" liées notamment au dossier du nucléaire iranien, pesaient sur la côte.Fruit d'âpres négociations diplomatiques entre l'Iran et le groupe 5+1 (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), l'accord de Vienne, signé en juillet 2015, semble aujourd'hui fragilisé. Depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier 2017, Donald Trump n'a cessé de brocarder l'accord conclu par son prédécesseur.Du côté des indicateurs, l'agenda était relativement pauvre, hormis le moral des ménages français en légère hausse, et surtout les stocks hebdomadaires de pétrole outre-Atlantique ont progressé de façon inattendue aux États-Unis la semaine dernière tandis que la production a atteint un nouveau record dans le pays.Le gouvernement allemand a de son côté légèrement abaissé sa prévision de croissance pour cette année, à 2,3% contre 2,4% auparavant.Sur le front des valeurs, le groupe de luxe Kering a pris la tête de l'indice CAC 40 avec une hausse de 4,61% à 458,40 euros, dopé par un chiffre d'affaires en forte hausse au cours du premier trimestre grâce aux bonnes performances de Gucci.Le fabricant de revêtements de sols Tarkett a chuté (-7,48% à 23,26 euros) après avoir vu son chiffre d'affaires trimestriel reculer de 7,2% sur un an, pénalisé principalement par un effet de changes négatif.L'entreprise de services numériques Atos a bénéficié (+2,35% à 111,25 euros) d'un chiffre d'affaires de 2,945 milliards d'euros, en hausse de 2% à périmètre et taux de change constants au premier trimestre 2018. Le groupe a parallèlement annoncé un partenariat mondial avec le géant internet américain Google.STMicroelectronics a été soutenu (+2,95% à 18,18 euros) par un chiffre d'affaires de 2,23 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 22,2% sur un an.Airbus a reculé de 1,80% à 94,97 euros et Dassault Aviation a gagné 0,91% à 1.670 euros alors que les deux groupes ont annoncé mercredi être parvenus à un accord de principe autour du développement du futur avion de combat franco-allemand, dont le principe avait été annoncé en juillet 2017 par Paris et Berlin.Bic a pris 5,08% à 83,70 euros. La société a certes publié un bénéfice net en baisse de 1,9% au premier trimestre, à 48,6 millions d'euros, mais elle a maintenu ses objectifs annuels.SoLocal Group s'est enfoncé de 10,63% à 1,05 euro après avoir vu son chiffre d'affaires se replier de 4% au premier trimestre 2018.Le marché automobile a souffert, à l'instar de Peugeot (-1,70% à 20,18 euros), Renault (-0,65% à 92,76 euros) ou encore Valeo (-1,40% à 54,80 euros).CAC Euronext(©AFP / 25 avril 2018 17h59)