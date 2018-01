La Bourse de Paris clôture finit sans direction, surveillant Wall Street et l'euro

La Bourse de Paris a terminé stable (+0,02%) jeudi, restant prudente dans le sillage de Wall Street, dont la progression a été freinée par des indicateurs mitigés, les investisseurs s'inquiétant par ailleurs toujours de la vigueur de l'euro.L'indice CAC 40 a gagné 0,84 point à 5.494,83 points dans un volume d'échanges modéré de 3,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,36%.La cote parisienne a ouvert en hausse avant de creuser ses pertes dans l'après-midi, pour finalement clôturer proche de l'équilibre."Dès que la situation est bonne en zone euro et que l'euro remonte, cela limite tout de suite la hausse" des marchés actions européens, a estimé auprès de l'AFP Françoise Rochette, responsable de l'allocation d'actifs de Mandarine Gestion.L'euro remontait face au billet vert jeudi pour s'établir autour de 1,2240 dollar, retrouvant un peu de soutien au lendemain d'une séance qui l'avait vu grimper à un nouveau sommet en trois ans, avant qu'il ne souffre de prises de bénéfices.Or, selon Mme Rochette, rien à court terme n'est en mesure de réellement mettre un terme à cette appréciation de la devise européenne.Ainsi, l'indice parisien "est sur un niveau atteint fin octobre qu'il n'arrive pas à dépasser", a-t-elle ajouté.Le CAC 40 a perdu 0,20% depuis fin octobre tandis que dans le même temps, Wall Street a progressé de 9%, a rappelé Mme Rochette.Aussi les marchés s'inquiètent-ils, selon elle, en constatant que les Bourses européennes n'ont pas suivi la progression de leurs homologues américaines, ce qui signifie qu'en cas de consolidation outre-Atlantique, les indices du Vieux Continent seront également touchés.Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) devrait indiquer, lors de sa prochaine réunion du 25 janvier, que "la vigueur de l'euro crée en soi le besoin de la BCE de rester accommodante puisque cela va peser sur l'inflation", a poursuivi Mme Rochette.Sur le front des indicateurs, l'effet positif de bons chiffres chinois, avec notamment une croissance qui a accéléré à 6,9% en 2017, s'est estompé au fil de la matinée.La production industrielle est pour sa part restée robuste en décembre mais les ventes au détail ont quelque peu ralenti leur rythme de croissance.Aux Etats-Unis, l'agenda des indicateurs est apparu également mitigé: les inscriptions hebdomadaires au chômage ont fortement baissé, atteignant leur niveau le plus bas en quelque 45 ans, tandis que les mises en chantier de logements en décembre ont diminué plus que prévu en décembre.De son côté, l'activité manufacturière de la région de Philadelphie s'est inscrite en baisse en janvier alors que les stocks de pétrole brut américain ont chuté plus fortement que prévu la semaine dernière.Sur le terrain des valeurs, Carrefour est monté de 3,03% à 18,22 euros, les investisseurs accueillant favorablement des ventes annuelles en hausse en 2017, en dépit d'une révision à la baisse de la prévision de résultat opérationnel courant (ROC) pour l'année.Europcar a gagné 6,92% à 11,12 euros, bénéficiant à plein d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Morgan Stanley.STMicroelectronics a profité pour sa part (+3,79% à 20,38 euros) d'un début de suivi à "acheter" par Société Générale annoncé la veille.Suez n'a pas bénéficié en revanche (-1,35% à 13,86 euros) de l'annonce jeudi de deux contrats, l'un pour l'exploitation de deux sites pour la Métropole de Lille et un autre pour la gestion des déchets du comté de Devon au Royaume-Uni.Soitec a finalement limité un peu ses pertes (-1,44% à 68,40 euros) après avoir fortement baissé en cours de séance malgré un chiffre d'affaires en hausse de 20% au troisième trimestre de son exercice décalé 2017/2018 et la confirmation de ses objectifs annuels.Vinci a terminé stable (-0,02% % à 87,40 euros) alors que le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait assuré mercredi qu'il y aurait "des discussions" avec le groupe de BTP, qui avait été choisi pour construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dont le gouvernement a annoncé l'abandon.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 18 janvier 2018 18h20)