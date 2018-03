La Bourse de Paris confirme sa hausse après Wall Street

La Bourse de Paris se maintenait en territoire positif (+0,30%) jeudi après l'ouverture dans le vert de Wall Street, les investisseurs profitant du contexte politique et commercial incertain aux Etats-Unis pour s'autoriser des achats à bon compte.A 14H35 (13H35 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 15,08 points à 5.248,44 points, dans un volume d'échanges de 1,2 milliard d'euros. La veille, il avait fini en léger repli de 0,18%.La cote parisienne, après une ouverture en légère progression, a ensuite conservé cette tendance haussière."Les investisseurs sont à la recherche de bonnes affaires", même si "l'incertitude politique et économique continue de régner aux Etats-Unis", a souligné dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets."Pour l'instant, l'absence de nouvelles est vue comme une bonne nouvelle", a-t-il complété.Sur le front des indicateurs, le marché automobile européen a progressé de 4,3% en février sur un an. En France, le groupe PSA enregistre une hausse de 67,6% largement due à l'intégration d'Opel, et Renault voit ses livraisons augmenter de 6,8%.Dans l'Hexagone toujours, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2% en février sur un an, en légère baisse par rapport à janvier.Outre-Atlantique, l'activité manufacturière dans la région de New York a progressé en mars beaucoup plus qu'attendu par les analystes pour s'établir à 22,5 points tandis que celle de la région de Philadelphie s'est au contraire inscrite en légère baisse en mars, selon les indices des antennes locales respectives de la Réserve fédérale américaine (Fed) publiés jeudi.Les prix des produits importés ont pour leur part continué d'augmenter en février aux Etats-Unis après la forte hausse de janvier alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage s'y sont repliées comme attendu.Les flux de capitaux investis à long terme pour janvier sont encore attendus.En matière de valeurs, Société Générale perdait 2,60% à 43,90 euros après que Didier Valet, directeur général délégué de la banque française, a démissionné, "soucieux de préserver l'intérêt général de la banque", a annoncé le groupe mercredi, tandis que d'autres sources ont précisé que ce départ était lié au dossier du Libor.Air France se repliait de 1,64% à 9,58 euros. Dix syndicats de la compagnie, tous métiers confondus, appellent à une grève le 30 mars, la troisième, pour exiger de nouveau une augmentation générale de 6%, a appris jeudi l'AFP de sources syndicales.Direct Energie se repliait pour sa part de 7,84% à 33,64 euros, lesté par un bénéfice net en baisse pour l'année passée, même s'il a tenu ses objectifs financiers et se montre confiant malgré l'arrivée de nouveaux concurrents.Korian grimpait (+1,45% à 28,02 euros), profitant de la publication d'un bénéfice annuel en nette hausse, grâce notamment à l'international. La directrice générale du groupe, Sophie Boissard, a réfuté jeudi toute discussion avec des investisseurs sur une offre de rachat du numéro un européen des maisons de retraite.Virbac s'enfonçait de 10,55% à 110,20 euros alors que le groupe a publié une légère perte nette de 2,6 millions d'euros en 2017, contre un bénéfice de 34,6 millions d'euros en 2016, notamment en raison d'une dépréciation exceptionnelle liée à la réforme fiscale américaine.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 15 mars 2018 15h17)