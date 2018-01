La Bourse de Paris continue à monter à mi-séance (+0,43%)

La Bourse de Paris restait bien orientée (+0,43%) lundi à la mi-journée, toujours portée par les sommets atteints par ses homologues américaines et européennes alors que rien ne semblait devoir entacher la bonne humeur des investisseurs.A 12H16 (11H16 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 23,15 points à 5.493,90 points, au plus haut en deux mois, dans un volume d'échanges de 914 millions d'euros. Vendredi, il avait fini sur une progression de 1,05%.La cote parisienne, après avoir ouvert en hausse, a maintenu ce cap tout au long de la matinée, accroissant progressivement ses gains."Sur les marchés européens, tous les voyants sont au vert. La dynamique haussière reste solide et imperturbable, résistant à un euro fort et à des chiffres économiques venant d'outre-Atlantique décevants", a estimé Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.En effet, même la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi américain plutôt décevant n'a pas suffi à entamer l'optimisme régnant sur les marchés boursiers depuis le début de l'année."2018 sera certainement une année porteuse et réservera autant de bonnes surprises que 2017, nous pourrions donc encore (enregistrer des performances supplémentaires) cette année. La seule crainte majeure serait un décrochage important des marchés américains après neuf années d'expansion, dont l'onde de choc se fera sentir partout dans le monde", a-t-il poursuivi.L'affaiblissement de l'euro, qui oscillait ce lundi matin autour du seuil de 1,20 dollar, soutenait également l'indice.Du côté des indicateurs, les commandes passées à l'industrie allemande ont enregistré un recul de 0,4% sur un mois en novembre après plusieurs hausses consécutives.Aux Etats-Unis, les données sur le crédit à la consommation pour novembre sont également à l'agenda.Sur le front des valeurs, Air Liquide s'appréciait de 1,01% à 109,70 euros alors que le groupe a annoncé lundi des investissements de plus de 150 millions d'euros en Asie dans la construction d'unités de production d'azote ultra pur destiné aux applications en électronique.Carrefour était à la peine (-2,40% à 18,07 euros). Une note de Deutsche Bank souligne les défis auxquels sont confrontés les distributeurs français, jugeant que Carrefour est le plus vulnérable d'entre eux, selon Bloomberg News. Morgan Stanley a par ailleurs débuté le suivi de la filiale brésilienne du groupe avec la recommandation "neutre".Sopra Steria engrangeait 0,31% à 164,10 euros après que le groupe de services informatiques a annoncé avoir "pour projet" d'acquérir la société allemande Bluecarat afin de muscler l'activité de sa filiale allemande.Trigano bondissait de 4,74% à 156,80 euros, profitant d'une augmentation de son chiffre d'affaires de 50,8% à 544,7 millions d'euros au premier trimestre (septembre-novembre) de son exercice décalé 2017/2018.Vinci ne bénéficiait guère en revanche (-0,16% à 88,10 euros) de l'annonce que sa filiale Vinci Airports a obtenu la concession de l'aéroport de Belgrade pour une durée de 25 ans, un contrat représentant 1,5 milliard d'euros d'investissements.LDC (marques Le Gaulois, Marie, poulets de Loué) montait de 1,62% à 125,50 euros, fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 7,8% au cours du troisième trimestre de son exercice décalé 2017-2018 et de la confirmation de ses objectifs financiers.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 08 janvier 2018 12h43)