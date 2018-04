La Bourse de Paris continue d'avancer à mi-séance

La Bourse de Paris continuait d'avancer vendredi à la mi-journée (+0,40%), dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales et géopolitiques, alors que d'importantes publications d'entreprises sont attendues aux Etats-Unis.A 13H44 (11H44 GMT), l'indice CAC 40 prenait 21,11 points à 5.330,33 points, dans un volume d'échanges de 1,08 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,59%.Après une ouverture timide dans le vert, la Bourse de Paris a vu ses gains légèrement augmenter dans la matinée.La Bourse de New York s'orientait pour sa part vers une ouverture en hausse.Les investisseurs attendent la publication de résultats d'entreprises américaines pour le premier trimestre.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, montait de 0,20%, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (+0,21%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,04%."Hier (jeudi), le président américain a publié des tweets plus modérés: (...) il est plus flou sur une intervention en Syrie et il étudie la possibilité de réintégrer un accord de libre-échange en Asie", ont commenté dans une note les analystes du courtier Aurel BGC."Soulagés (sur le front syrien), les marchés sont repartis à la hausse, provoquant une réduction de l'aversion au risque et une rechute des cours du pétrole", a abondé Franklin Pichard, directeur général délégué de Kiplink Finance.Selon ce dernier, "le changement de discours sur le sujet du protectionnisme est également surprenant puisque le président américain a aussi créé la surprise en envisageant de rejoindre le nouvel accord de libre-échange transpacifique souhaité par Barack Obama, alors qu'il s'était retiré du traité initial dès son arrivée à la Maison Blanche en 2017"."Dans l'immédiat, les investisseurs cherchent un second souffle et la saison des résultats aux Etats-Unis arrive au bon moment avec les publications de poids lourds de la cote à l'image de JPMorgan, Citigroup ou encore Wells Fargo", a complété M. Pichard.JPMorgan Chase a ouvert le bal ce vendredi en annonçant un bénéfice net en hausse de 35,1% à 8,7 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 2,37 dollars contre 2,28 dollars anticipés.Du côté des indicateurs, l'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis, au coeur de vives frictions entre les deux pays, a encore bondi au premier trimestre, alors même que le géant asiatique enregistrait en mars un déficit exceptionnel sur l'ensemble de son commerce extérieur.Le taux d'inflation en Allemagne s'est quant à lui élevé à 1,6% en mars sur un an, progressant par rapport à février, selon des chiffres définitifs publiés vendredi.Les investisseurs doivent encore prendre connaissance de la première estimation du moral des ménages de l'Université du Michigan pour le mois d'avril aux Etats-Unis.Sur le front des valeurs, Klépierre bondissait de 4,54% à 34,53 euros après que la société foncière française a annoncé qu'elle renonçait à racheter son concurrent britannique Hammerson, après avoir essuyé deux échecs sur ses précédentes offres.ArcelorMittal s'appréciait de 1,64% à 26,67 euros alors que le groupe sidérurgique a annoncé vendredi avoir proposé à la Commission européenne des cessions d'actifs en Europe pour lever les inquiétudes liées aux effets sur la concurrence de son projet d'acquisition du groupe italien Ilva.GTT plongeait en revanche de 10,33% à 49,50 euros, sans profiter d'une hausse de son activité de 12,4% au premier trimestre et de la confirmation de ses objectifs pour l'année 2018.Vinci progressait de 2,53% à 82,66 euros alors que le trafic passagers des 36 aéroports gérés par sa filiale Vinci Airports a grimpé de 11,6% au premier trimestre avec des croissances particulièrement fortes au Cambodge et au Portugal.L'Oréal gagnait 0,60% à 191,85 euros. Le géant mondial des cosmétiques a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 1% à 6,78 milliards d'euros au premier trimestre 2018, mais en hausse de 6,8% à données comparables, l'évolution des taux de change ayant eu un fort impact négatif.Pierre et Vacances/Center Parcs montait de 6,30% à 38,80 euros, fort d'un chiffre d'affaires ayant crû de 6,5% au premier semestre, à 654,8 millions d'euros.Virbac cédait 1,66% à 118,20 euros, pénalisé par un chiffre d'affaires en recul de 3,1% au premier trimestre, à 193,5 millions d'euros, sur fond d'effets de change négatifs et d'une baisse des ventes aux Etats-Unis.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 13 avril 2018 14h08)